Chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài

Ngày 28-8, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh (SN 1943, ngụ phường Xóm Chiếu). Mẹ có 2 người con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh

Ông Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ Lê Thị Hạnh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP HCM chúc mẹ Lê Thị Hạnh dồi dào sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài

Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (SN 1940, ngụ phường Khánh Hội). Mẹ có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài cũng là thương binh hạng 4/4, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch UBND TP HCM trân trọng cảm ơn, gửi lời chúc mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho phu quân nguyên Phó Chủ tịch nước

Chủ tịch UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho phu quân nguyên Phó Chủ tịch nước

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn, phu quân của nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý Đại hội thành công chỉ là bước đầu, làm sao để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng

(NLĐO)- Phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

TP HCM chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà mẹ việt nam anh hùng 80 năm Quốc Khánh 2-9 Nguyễn Văn Được
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo