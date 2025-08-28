Chủ tịch UBND TP HCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 28-8, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh (SN 1943, ngụ phường Xóm Chiếu). Mẹ có 2 người con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hạnh

Ông Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ Lê Thị Hạnh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP HCM chúc mẹ Lê Thị Hạnh dồi dào sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài

Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (SN 1940, ngụ phường Khánh Hội). Mẹ có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài cũng là thương binh hạng 4/4, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch UBND TP HCM trân trọng cảm ơn, gửi lời chúc mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu.