Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng

PHAN ANH

(NLĐO)- Phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức.

Kêu gọi đầu tư Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Phường Cầu Ông Lãnh có diện tích khoảng 1,6 km2 và dân số hơn 78.000 người; được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ các phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Duy An phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Cầu Ông Lãnh xác định gắn tăng trưởng kinh tế với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân. Phấn đấu đến năm 2030, phường Cầu Ông Lãnh trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững với những "Dấu ấn mới - Diện mạo mới".

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng - Ảnh 2.

Đại hội nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Phường Cầu Ông Lãnh đề ra 25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 10,5% trở lên; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm đạt 95%...

Trong các giải pháp trọng tâm, phường Cầu Ông Lãnh sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh theo đúng thẩm quyền; triển khai các giải pháp khai thác, phát triển kinh tế ban đêm...

Tháo gỡ các dự án tồn đọng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao 2 từ khóa "dấu ấn mới" và "diện mạo mới" mà Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đặt ra cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong đó, ưu tiên xây dựng chính quyền số, vận hành trơn tru các nền tảng chung, kiểm soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thay đổi tâm thế phục vụ; nhất là tác phong đội ngũ cán bộ, công chức phải chuyên nghiệp.

Về chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu phường phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng; xử lý lấn chiếm vỉa hè để góp phần tạo diện mạo đô thị ngày càng đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn. Các dự án ưu tiên tháo gỡ gồm khu chợ Gà - chợ Gạo, một số dự án dọc đường Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng lưu ý phường phường Cầu Ông Lãnh về công tác an sinh xã hội, bản sắc nghĩa tình của thành phố. Cụ thể, đẩy mạnh quan tâm hỗ trợ, chăm lo người khó khăn, yếu thế, cơ nhỡ... để công tác an sinh thật sự đi vào chiều sâu.

Song song đó, Đảng bộ phương Cầu Ông Lãnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Ông Nguyễn Duy An làm Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với 33 thành viên.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phường Cầu Ông Lãnh tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh ra mắt đại hội

Ông Nguyễn Duy An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Trung Châu Tuyên làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Trương Thị Minh Dung làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Duy An năm nay 48 tuổi; trình độ: thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, ông là Chủ tịch HĐND quận 1 cũ.



Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo đại hội phường Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo đại hội phường Sài Gòn

(NLĐO)- Sài Gòn là tên gọi đã gắn liền với vùng đất, là biểu tượng văn hóa - lịch sử lâu đời, gắn với ký ức và tâm thức của nhiều thế hệ cư dân đô thị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh 168 phường, xã, đặc khu phải là 168 "tế bào" khỏe mạnh để TP "cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim"

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "3 hành lang - 5 trụ cột" cho siêu đô thị

(NLĐO)- TP HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ

