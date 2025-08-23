Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra vào chiều 23-8.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ UBND thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị. Thời gian qua, Đảng bộ UBND thành phố đã gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, "vừa chạy vừa xếp hàng", cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đó là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2025, đồng thời tập trung thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo đúng chỉ đạo, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kế thừa các nhiệm vụ của các tổ chức Đảng trước đó, đồng thời hình thành chức năng, nhiệm vụ cho tổ chức Đảng mới theo hướng dẫn. Cho đến nay đã đạt nhiều kết quả. Một trong những kết quả rất quan trọng đó là thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước phát huy hiệu quả, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung chuyển đổi số, hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cùng những thành tựu, cũng còn các vấn đề lúng túng, vướng mắc, Đảng bộ UBND thành phố cần quan tâm đến những vấn đề mới xuất hiện trong tổ chức, bộ máy, cơ chế vận hành, các phát sinh mới ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực của bộ máy, phần nào thuộc trách nhiệm của Đảng bộ UBND thành phố thì tự đề ra giải pháp để giải quyết; phần nào thuộc trách nhiệm của cấp trên thì báo cáo, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Với tầm nhìn đến năm 2045, thành phố trở thành đô thị phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ UBND thành phố phải định vị lại mình, nhìn rõ sứ mệnh, vai trò của Đảng bộ. Tại đại hội, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm, để đại hội tiếp tục thảo luận, đưa vào nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ UBND thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, Thường trực Thành ủy các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn, chiến lược. Do vậy, trước hết cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đáp ứng vai trò, nhiệm vụ tiên quyết là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; vận dụng sáng tạo, kịp thời các chủ trương của Đảng; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tạo nguồn cán bộ, đánh giá đúng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng văn hóa liêm chính; tập trung rà soát vị trí việc làm, nâng cao chất lượng công việc, lấy thước đo là sự hài lòng của nhân dân.

Đầu tư hiện đại hóa hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, hoàn thành xây dựng chính quyền số; triển khai đưa "bộ tứ trụ cột" (4 Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị) đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý đại hội thành công chỉ là bước đầu, làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị. Vì vậy, sau đại hội, Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phân công bổ sung hoàn thiện toàn bộ văn kiện toàn diện hơn, sâu sắc hơn, thực tiễn, để tạo ra hồ sơ đầy đủ nhất đối với quá trình cải cách, đồng thời phải xây dựng chương trình hành động cụ thể với từng nội dung cụ thể để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Tại đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 41 thành viên.

Ban Thường vụ gồm 11 thành viên

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM gồm 11 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP HCM.

Các Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách gồm:

- Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Ủy ban Kiểm tra gồm 7 thành viên

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 thành viên, ông Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy - là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.