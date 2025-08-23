Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030

Thanh Nga (Ảnh: Duy Phú)

(NLĐO) - Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý Đại hội thành công chỉ là bước đầu, làm sao để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị

 Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra vào chiều 23-8.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM diễn ra chiều 23-8

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ UBND thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị. Thời gian qua, Đảng bộ UBND thành phố đã gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, "vừa chạy vừa xếp hàng", cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đó là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2025, đồng thời tập trung thực hiện việc sắp xếp bộ máy theo đúng chỉ đạo, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong bối cảnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kế thừa các nhiệm vụ của các tổ chức Đảng trước đó, đồng thời hình thành chức năng, nhiệm vụ cho tổ chức Đảng mới theo hướng dẫn. Cho đến nay đã đạt nhiều kết quả. Một trong những kết quả rất quan trọng đó là thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước phát huy hiệu quả, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung chuyển đổi số, hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cùng những thành tựu, cũng còn các vấn đề lúng túng, vướng mắc, Đảng bộ UBND thành phố cần quan tâm đến những vấn đề mới xuất hiện trong tổ chức, bộ máy, cơ chế vận hành, các phát sinh mới ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực của bộ máy, phần nào thuộc trách nhiệm của Đảng bộ UBND thành phố thì tự đề ra giải pháp để giải quyết; phần nào thuộc trách nhiệm của cấp trên thì báo cáo, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Với tầm nhìn đến năm 2045, thành phố trở thành đô thị phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố phát triển nhanh, hiện đại và bền vững.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ UBND thành phố phải định vị lại mình, nhìn rõ sứ mệnh, vai trò của Đảng bộ. Tại đại hội, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm, để đại hội tiếp tục thảo luận, đưa vào nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ UBND thành phố có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, Thường trực Thành ủy các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn, chiến lược. Do vậy, trước hết cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đáp ứng vai trò, nhiệm vụ tiên quyết là công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; vận dụng sáng tạo, kịp thời các chủ trương của Đảng; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và duy trì hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tạo nguồn cán bộ, đánh giá đúng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng văn hóa liêm chính; tập trung rà soát vị trí việc làm, nâng cao chất lượng công việc, lấy thước đo là sự hài lòng của nhân dân.

Đầu tư hiện đại hóa hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, hoàn thành xây dựng chính quyền số; triển khai đưa "bộ tứ trụ cột" (4 Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị) đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý đại hội thành công chỉ là bước đầu, làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị. Vì vậy, sau đại hội, Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phân công bổ sung hoàn thiện toàn bộ văn kiện toàn diện hơn, sâu sắc hơn, thực tiễn, để tạo ra hồ sơ đầy đủ nhất đối với quá trình cải cách, đồng thời phải xây dựng chương trình hành động cụ thể với từng nội dung cụ thể để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Tại đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 41 thành viên.

Ban Thường vụ gồm 11 thành viên

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM gồm 11 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

- Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Được là Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP HCM.

Các Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách gồm:

- Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.

- Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 5.

Ủy ban Kiểm tra gồm 7 thành viên

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 thành viên, ông Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy - là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM.

Tin liên quan

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành Đại hội Đảng bộ trong tháng 10-2025.

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBND TP HCM Đảng bộ UBND TP HCM Bí thư Nguyễn Văn Nên Đại hội đại biểu đảng bộ UBND TP HCM TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo