Chủ tịch UBND TP HCM: Xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém

Nhiều điểm sáng trong tháng 2

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 103.164 tỉ đồng (đạt 21,37% dự toán năm và tăng 13,69% so cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa hơn 87.664 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 15.500 tỉ đồng.

Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn, doanh thu kinh doanh bất động sản ước tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tăng 0,6% so với tháng 1; số doanh nghiệp thành lập mới là 6.283 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới 56.851 tỉ đồng, tăng 18,2% về số lượng và tăng 44,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng cả nước, tạo điều kiện thúc đẩy sức mua tiêu dùng nội địa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 84.200 tỉ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 184.888 tỉ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,8 tỉ USD, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ).

Tổng doanh thu du lịch tháng 2 ước đạt 15.743 tỉ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Các thành phần kinh tế đã thu hút và giải quyết việc làm cho 27.232 lượt người, đạt hơn 9% kế hoạch năm; trong đó tạo việc làm mới là 14.461 lượt lao động, đạt 10,3% kế hoạch năm.