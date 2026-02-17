Nhân dịp đầu năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có lời chúc Tết gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và những người con của thành phố đang sinh sống, học tập, làm việc ở người ngoài.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và kiều bào; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo Người Lao Động đăng nguyên văn Lời chúc Tết xuân Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được:

"Lời chúc Tết xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Nguyễn Văn Được

Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thành phố và những người con của Thành phố đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài!

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm Ất Tỵ và Xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2025 vừa qua, đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay, hình hài của một "Siêu đô thị" hiện đại đã bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Thành phố đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tôi biết, đằng sau những con số tăng trưởng, đằng sau diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, là sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của nhân dân Thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng "Thiên Mã" mạnh mẽ và kiêu hãnh, Thành phố chúng ta đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, chúng ta quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất để: "Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối"; "Đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh". Đặc biệt, xây dựng một chính quyền "phục vụ - kiến tạo", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất".

Tôi tin tưởng rằng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân Thành phố đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của quý đồng bào sẽ là động lực quan trọng nhất để TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, chúc mỗi gia đình, mỗi người con của Thành phố:

Gia đạo bình an - Tâm hồn thư thái,

Vạn sự hanh thông - Mã đáo thành công!

Chúc Xuân mới Bính Ngọ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc!

Chào thân ái và quyết thắng!"