Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và kiều bào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và kiều bào

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng rằng dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân Thành phố đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên

Nhân dịp đầu năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có lời chúc Tết gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và những người con của thành phố đang sinh sống, học tập, làm việc ở người ngoài.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và kiều bào - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và kiều bào; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo Người Lao Động đăng nguyên văn Lời chúc Tết xuân Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được: 

"Lời chúc Tết xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Nguyễn Văn Được

Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thành phố và những người con của Thành phố đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài!

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm Ất Tỵ và Xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2025 vừa qua, đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay, hình hài của một "Siêu đô thị" hiện đại đã bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Thành phố đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tôi biết, đằng sau những con số tăng trưởng, đằng sau diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, là sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của nhân dân Thành phố để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng "Thiên Mã" mạnh mẽ và kiêu hãnh, Thành phố chúng ta đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, chúng ta quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất để: "Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối"; "Đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh". Đặc biệt, xây dựng một chính quyền "phục vụ - kiến tạo", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất".

Tôi tin tưởng rằng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân Thành phố đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của quý đồng bào sẽ là động lực quan trọng nhất để TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, chúc mỗi gia đình, mỗi người con của Thành phố:

Gia đạo bình an - Tâm hồn thư thái,

Vạn sự hanh thông - Mã đáo thành công!

Chúc Xuân mới Bính Ngọ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc!

Chào thân ái và quyết thắng!"

Tin liên quan

TP HCM hiện thực hóa khát vọng vươn tầm

TP HCM hiện thực hóa khát vọng vươn tầm

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

Chủ tịch UBND TPHCM động viên công nhân vệ sinh môi trường làm việc ngày cuối năm

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân môi trường, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)-Đồng Nai và TPHCM là hai địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ có bề dày truyền thống đoàn kết, gắn bó và là vùng đất lịch sử hào hùng

Chủ tịch UBND TPHCM TPHCM bính ngọ 2026 Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo