Chủ tịch UBND TPHCM động viên công nhân vệ sinh môi trường làm việc ngày cuối năm

Theo Báo Sài Gòn Giải phóng

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân môi trường, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ngày 16-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, động viên công nhân vệ sinh môi trường trực tết. Ảnh: VIỆT DŨNG- SGGP

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trong việc giữ gìn môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp, nhất là trong cao điểm phục vụ tết.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ công nhân môi trường, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG- SGGP

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Tập đoàn Becamex.

- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đoàn công tác đến chúc tết Tập đoàn Becamex. Ảnh: VIỆT DŨNG- SGGP

Tiếp đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tập đoàn trong năm qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập đoàn, nhất là đóng góp cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Becamex tiếp tục đồng hành với Thành phố, phát huy thế mạnh, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND TPHCM chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của tập đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công hơn nữa trong năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên VTV và VOV

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên VTV và VOV

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại VTV và VOV.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)-Đồng Nai và TPHCM là hai địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ có bề dày truyền thống đoàn kết, gắn bó và là vùng đất lịch sử hào hùng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc tết các tập thể, chức sắc tiêu biểu

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thực hiện công tác an sinh xã hội

vệ sinh môi trường Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được TPHCM
