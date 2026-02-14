HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên VTV và VOV

B.T.V. (Theo TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại VTV và VOV.

Theo TTXVN, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sáng 14-2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên VTV và VOV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tới thăm và chúc Tết tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham quan khu vực sản xuất chương trình, trường quay, trung tâm phát sóng, nghe báo cáo về kết quả công tác, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, phóng viên.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, trong năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Đài đã được triển khai an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mang theo hơi thở cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Trong bối cảnh nhiều thách thức, đời sống của cán bộ, phóng viên và người lao động tiếp tục được cải thiện.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân; khẳng định qua các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, người dân không chỉ hiểu và thực hiện đúng đường lối, còn góp phần để nhân dân tham gia giám sát. Tổng Bí thư ghi nhận phương châm làm việc của Đài Truyền hình Việt Nam, đó là "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, chịu trách nhiệm đến cùng và tính hiệu quả", coi đây là kinh nghiệm quý mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần thực hiện.

Gặp gỡ, động viên và chia sẻ với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang làm việc trong những ngày nghỉ Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nghề báo nói chung, đặc biệt là báo hình, đòi hỏi sự hy sinh lớn khi nhiều người không có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình. Tuy vậy, đây cũng là công việc đầy tự hào, bởi mỗi sản phẩm truyền hình là cầu nối đưa thông tin chính xác, kịp thời đến hàng triệu khán giả cả nước.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đài Truyền hình Việt Nam cần tập trung vào những thông tin thời sự được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu xây dựng các nền tảng, mạng lưới để tiếp nhận thông tin từ người dân trong và ngoài nước, tạo môi trường tương tác, phản hồi nhanh chóng, qua đó nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn, sự lan tỏa của chương trình.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ tiếp tục đam mê với nghề, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên VTV và VOV - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Tới thăm và chúc Tết tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ cùng cán bộ, phóng viên, công nhân viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam những người đang canh trời, giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, nhận định từ những thiết bị thô sơ thời chiến đến hệ thống phát thanh hiện đại hôm nay, Đài đã không ngừng lớn mạnh. Sóng của Đài phủ khắp đất liền, vươn ra Biển Đông, đến với bà con ngư dân, với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Khi bão lũ ập đến, khi điện lưới gián đoạn, khi nhiều loại hình truyền thông khác bị mất tín hiệu, thì tiếng nói phát thanh vẫn vang lên rõ ràng, kịp thời, chính xác. Ở những "vùng lõm" thông tin, nơi hạ tầng còn hạn chế, Đài Tiếng nói Việt Nam chính là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân.

Nhấn mạnh Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ mong muốn thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh phấn đấu mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất từ thu thập, xử lý thông tin đến phân tích dữ liệu thính giả, cá nhân hóa nội dung; phải coi công nghệ là công cụ nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng tới thăm kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên kỹ thuật viên Ban VOV Giao thông – Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

(NLĐO)- Ngày 13-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael DeSombre nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng trường học ở Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm: TPHCM là nơi Trung ương yên tâm giao việc lớn

(NLĐO) - TPHCM cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu; là nơi để Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn

Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm Đài Tiếng nói Việt Nam Tết cổ truyền
