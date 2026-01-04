Chủ tịch UBND TPHCM: Mọi việc làm phải xuất phát từ nhu cầu người dân

Ngày 4-12, Đảng ủy phường Bến Thành, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm; họp mặt đảng viên theo Quy định 213 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Đột phá trong đổi mới cách nghĩ, cách làm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế - xã hội của phường đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị của phường ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn, hiện đại và nghĩa tình hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

"Điểm sáng lớn nhất của phường là sự đột phá trong đổi mới cách nghĩ, cách làm theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn" - ông Nguyễn Văn Được nói và nhìn nhận sự đổi mới đó thể hiện trong tư duy và hành động của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể, đi vào thực tiễn từ những việc nhỏ, cụ thể nhưng thiết thực.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố hiện nay đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi, khi môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và hiệu quả hơn. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu và đầu tư vào TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Thành; Ảnh: PHAN NH

Thời gian tới, thành phố sẽ trở thành một "đại công trình" trên lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị, từng bước khắc phục các hạn chế như ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe…

Mọi việc làm xuất phát từ nhu cầu người dân

Theo ông Nguyễn Văn Được, phường Bến Thành là phường trung tâm của TPHCM, có vị trí hết sức quan trọng; thời gian tới sẽ tiếp tục được đầu tư, triển khai các công trình, dự án phù hợp với vai trò và vị thế của mình.

Ông đề nghị phường Bến Thành tiếp tục là ngọn cờ đầu về đổi mới tư duy; thấm nhuần Kết luận 14 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga chúc mừng các tập thể được khen thưởng; Ảnh: PHAN ANH

Đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần "5 thực": nghĩ thực - nói thực - làm thực - có sản phẩm thực - có kết quả thực, trong đó kết quả và người dân được hưởng thực rất quan trọng. Mọi việc làm đều phải xuất phát từ nhu cầu của người dân và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới cách làm theo hướng sáng tạo và hiệu quả, nhân rộng mô hình "3 nhà": Nhà nước - doanh nghiệp - người dân, để tận dụng và phát huy sức mạnh tổng hợp.

Phường Bến Thành khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Ảnh: PHAN ANH

Chính quyền cần tạo điều kiện về tinh thần, thể chế, chủ trương, sự đồng thuận và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời làm tốt công tác dân vận, vận động người dân.

Các đơn vị cam kết chăm sóc, phụng dưỡng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; Ảnh: PHAN ANH

Mặt khác, phường Bến Thành phải thực hiện chuyển đổi số một cách thực chất; đã làm tốt thì phải làm tốt hơn. "Chuyển đổi số không phải là điều gì quá to tát hay cao siêu, mà cần bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong đời sống, từ những việc nhỏ nhưng thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều" - ông Nguyễn Văn Được lưu ý.

Một đầu việc khác là tiếp tục làm tốt việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu coi đây là hình thức tuyên truyền sinh động, thực tiễn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu tiếp thu ý kiến; Ảnh: PHAN ANH

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những điểm sáng, nghiêm túc tiếp thu 5 nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; xây dựng và phát triển phường Bến Thành xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của lãnh đạo thành phố, đảng viên và nhân dân địa phương.

Dịp này, Đảng ủy phường Bến Thành đã khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2020-2025; tổ chức lễ nhận phụng dưỡng và trao tặng quà đến với 9 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

UBND TPHCM trao tặng 100 phần quà với tổng trị giá 100 triệu đồng đến 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều mô hình chuyển đổi số tốt Từ tháng 7-2025 đến nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Bến Thành được duy trì ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 27 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 175,53% chỉ tiêu đề ra. Phường quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các diện chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Theo đó, chăm lo 799 người thuộc diện có công với cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phường đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; giảm 46 hộ cận nghèo, hoàn thành 104,54% chỉ tiêu năm 2025. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2026 , phường đã ra mắt "Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành"; "Đi từng ngõ - gõ từng nhà" hỗ trợ cài đặt ứng dụng công dân số, chữ ký số trên VNeID, hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"; thực hiện mô hình "Giờ làm linh hoạt" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...



