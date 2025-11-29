Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân

Sáng 29-11, tại phiên thứ nhất của Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Bình Dương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có bài phát biểu tham luận quan trọng.

Cầu nối đặc biệt giữa nhân dân với chính quyền

Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM đang đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Để Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân Thành phố và cả nước thì yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Đặc biệt, với quy mô 14 triệu dân thì khối đại đoàn kết toàn dân càng trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, quyết định sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và khả năng bứt phá phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tham luận tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM luôn xác định nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu, là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách. Trong những năm qua, UBND Thành phố luôn đồng hành và xem MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội là cầu nối đặc biệt quan trọng giữa nhân dân với chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung vừa qua, truyền thống yêu nước nồng nàn, nghĩa tình đồng bào sâu nặng, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ. Dưới sự tập hợp của Mặt trận Tổ quốc, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân là động lực to lớn giúp chính quyền Thành phố vượt qua mọi thách thức.



Việc phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc hoạt động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng chính quyền "gần sân, sát dân, của dân, do dân và vì dân".

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong thời gian qua, UBND TPHCM đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ dân.

Có thể kể đến như ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với Mặt trận trong giám sát các dự án và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ đầu mối.

Duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Thành phố với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tầng lớp nhân dân hay như phối hợp triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình hiệu quả thiết thực; nổi bật là Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai theo hướng đa chiều, gắn với y tế, giáo dục, nhà ở, với phương châm "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cơ chế "Chính quyền điện tử" và "Xin lỗi công khai" được thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần phục vụ nhân dân, gần dân và sát dân.

Thiết lập hệ thống tiếp nhận - xử lý - phản hồi kiến nghị nhân dân

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng nhìn nhận trong một số lĩnh vực, quy trình phối hợp giữa Mặt trận - chính quyền - các sở ngành còn chưa rõ, chưa tạo thành chuỗi liên thông từ nắm bắt thông tin đến kiến nghị và xử lý. Việc phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân có nơi còn chậm.





Toàn cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

Từ đó, Chủ tịch UBND TPHCM nêu ra một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới bao gồm: Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền theo hướng thực chất, hiệu quả; trong đó, xây dựng Quy chế phối hợp mới giữa UBND Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ đầu mối. Thực hiện nghiêm túc chế độ họp liên tịch định kỳ giữa UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố.

Tăng cường tổ chức các đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Thành phố với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các chức sắc tôn giáo, kiều bào, doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, chính quyền có thêm kênh "để lắng nghe hơi thở của cuộc sống", những bức xúc của người dân do Mặt trận phản ánh để xem xét, giải quyết kịp thời.

Đẩy mạnh dân chủ cơ sở, coi minh bạch và giải trình là trách nhiệm bắt buộc của chính quyền. Thiết lập hệ thống tiếp nhận - xử lý - phản hồi kiến nghị nhân dân theo thời gian thực, tích hợp với cổng dịch vụ công và ứng dụng đô thị thông minh. Với mục đích để người dân không chỉ "được biết" mà còn "được tham gia" và "được giám sát".

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu tham dự đại hội

Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị. Mở rộng các mô hình: "Khu phố văn minh - sạch - an toàn", "Người dân tham gia quản lý trật tự đô thị", "Tổ dân phố số". Tạo cơ chế để nhân dân hiến kế, phản biện, đóng góp trực tiếp vào quy hoạch không gian đô thị, giao thông, môi trường, chỉnh trang nhà ở. Bởi vì, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi nhân dân thực sự "hiểu - tin và đồng hành".

Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số - xem đây là thước đo sự hài lòng của người dân; đánh giá sự hài lòng của người dân gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường các chính sách an sinh - xã hội lấy người dân làm trung tâm. Mở rộng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân; khuyến khích phát triển thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, trường học công lập, dịch vụ xã hội cơ bản để giảm chênh lệch giữa các khu vực trong Thành phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ "trọng dân - gần dân - hiểu dân - vì dân". Theo đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thực tiễn, kỹ năng làm việc với nhân dân, kỹ năng số. Thực hiện mạnh mẽ luân chuyển cán bộ xuống cơ sở để rèn luyện, qua đó hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, tôn vinh, nhân rộng những điển hình "dân vận khéo", cán bộ tận tụy vì dân; xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái đạo đức công vụ.