TP HCM: Phường Bến Thành giữ vững an ninh trật tự, chuyển biến tích cực tại phố đi bộ Bùi Viện

PHAN ANH

(NLĐO)- Tình hình an ninh trật tự tại phố đi bộ Bùi Viện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bến Thành

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Bến Thành (TP HCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I.

Trong quý III-2025, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ - công chức được triển khai kịp thời, bảo đảm sự ổn định và hoạt động nề nếp.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra được triển khai đồng bộ, khá toàn diện; nhiều phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, trong đó có đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", góp phần tạo chuyển biến tích cực.

TP HCM: Phường Bến Thành giữ vững an ninh trật tự, chuyển biến tích cực tại phố Bùi Viện - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga chúc mừng các cá nhân được khen thưởng

TP HCM: Phường Bến Thành giữ vững an ninh trật tự, chuyển biến tích cực tại phố Bùi Viện - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành Nguyễn Kim Đức chúc mừng các đơn vị được khen thưởng

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; nhiều hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị được triển khai sâu rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể phường đã nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong quý III.

Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, các chi bộ, các cơ sở Đảng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, quán triệt đến từng đảng viên.

TP HCM: Phường Bến Thành giữ vững an ninh trật tự, chuyển biến tích cực tại phố Bùi Viện - Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó có 33 chỉ tiêu, 8 chương trình hành động; quan điểm là làm thực chất, chú trọng chất lượng hơn số lượng".

Bí thư Đảng ủy phường cũng lưu ý công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm. Đơn cử như tại khu phố Bùi Viện – địa bàn phức tạp về trật tự xã hội nhưng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Một nhiệm vụ quan trọng được Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh là công tác của UBND phường. Bà thẳng thắn nhìn nhận khối lượng công việc của UBND phường rất lớn, nhiều đầu việc không tên, thậm chí có việc chưa rõ trách nhiệm thuộc phòng ban nào, dẫn đến chồng chéo, áp lực và vất vả cho cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực đó, điều cần thiết là phải giữ thái độ chuyên nghiệp trong tiếp xúc, phục vụ nhân dân. 

"Chúng ta làm rất nhiều việc nhưng nếu thái độ thiếu sự chuyên nghiệp thì kết quả cũng dễ bị phủ nhận. Chỉ cần điều chỉnh thái độ, người dân sẽ cảm nhận rõ sự đổi thay và ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức" – bà Hoàng Thị Tố Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Hoàng Thị Tố Nga cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những vấn đề bức xức chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Dịp này, Đảng ủy phường Bến Thành đã khen thưởng cho 7 tập thể, 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội đại biểu phường Bến Thành lần thứ I.

Tại hội nghị đã trao quyết định bổ sung một nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường và một nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.


