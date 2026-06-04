Chủ tịch UBND TPHCM nêu nguyên tắc "3 không" trong giải ngân đầu tư công

Chiều 4-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; kết hợp giao ban đầu tư công với xã, phường, đặc khu.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết mặc dù có tiến triển so với cùng kỳ nhưng tỉ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Cụ thể, tỉ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố hiện đạt 17,7%, trong khi cả nước đạt 21,6%. "Tỉ lệ này chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của thành phố" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong tháng 6 đòi hỏi thành phố phải giải ngân đầu tư công đạt 40% mới đảm bảo được kế hoạch đề ra, đóng góp cho tăng trưởng 2 con số. "Đây là nhiệm vụ không dễ dàng nếu chúng ta không quyết liệt" - ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu nguyên tắc 6 rõ, 3 không

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các địa phương, sở ngành thực hiện nguyên tắc 6 rõ, 3 không.

Theo đó, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Ông Nguyễn Văn Được đặc biệt nhấn mạnh yếu tố rõ kết quả.

Trong khi đó, 3 không gồm: không đổ thừa cho đơn vị khác, không đổ thừa cho cơ chế; không được không quyết liệt; không thể không có sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công. Kết quả này cũng là thước đo quan trọng để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Sở Nội vụ được giao xây dựng khung KPI về giải ngân đầu tư công cho cán bộ. Nếu kết quả giải ngân đầu tư công của địa phương dưới bình quân chung của thành phố thì phê bình các xã, các sở cùng các đơn vị có liên quan.



2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách lĩnh vực giải ngân đầu tư công phải trực tiếp chỉ đạo sở, ngành xuống hỗ trợ các phường, xã và trực tiếp giải quyết những kiến nghị của địa phương. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh thành phố kiên quyết thực hiện 100% giải ngân trong năm nay.

Vì sao giải ngân của TPHCM chưa đạt như kỳ vọng? Theo báo cáo của Sở Tài chính, tuy tỉ lệ giải ngân của TPHCM đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đạt được như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có liên quan đến việc tổ chức lại hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng của TPHCM trong 5 tháng đầu năm. Trong các tháng đầu năm, do là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nên nhiều dự án ở bước chuẩn bị đầu tư cần thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn. Nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án cần thời gian để tập trung thực hiện các bước thiết kế, lập, thẩm định phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công dự án để đủ điều kiện giải ngân vốn thực hiện dự án nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán chưa phát sinh nhiều trong các tháng đầu năm. Một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện; pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn; tranh chấp Hợp đồng quốc tế. Nguồn cung nguyên vật liệu chưa ổn định, biến động về giá vẫn còn tiếp diễn. Chưa ban hành đơn giá thi công ban đêm, do đó khó khăn trong công tác thi công ban đêm, 3 ca, 4 kíp.



