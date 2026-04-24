Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân chậm

Sáng 24-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chống đầu tư dàn trải, gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 1 triệu tỉ đồng, đến hết ngày 15-4-2026, đã giải ngân hơn 127.390 tỉ đồng, đạt 12,6% kế hoạch. Trong đó, có 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp, dưới bình quân chung cả nước.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đồng thời nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

Giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, khẩn trương xử lý theo thẩm quyền, trả lời bằng văn bản trước ngày 10-5.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công; đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ; đây là những chỉ đạo rất quan trọng của Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công theo đúng Kết luận 18 của Trung ương.

Thủ tướng chỉ đạo phân bổ ngay đối với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án; đến hết ngày 10-5, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-5. Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết trong tháng 5-2026 theo quy định.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.