Thời sự Chính trị

TPHCM: Lãnh đạo sẽ bị "thẻ đỏ" nếu tỉ lệ giải ngân liên tiếp thấp

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM sẽ áp dụng cơ chế "thẻ đỏ", kiên quyết thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công trong 2 quý liên tiếp

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 5-2026.

Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra

Theo đó, UBND TPHCM ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các Sở ngành, địa phương, chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án trong việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận dự án, chuyển đổi chủ đầu tư, con dấu và từng bước triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân đến hết tháng 4-2026 mới đạt khoảng 10,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (trên 12,5%), chưa đạt yêu cầu đề ra. 

TPHCM: Rút "thẻ đỏ", thay ngay lãnh đạo nếu giải ngân đầu tư công "lẹt đẹt" 2 quý liên tiếp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2. Ảnh: Ngọc Quý

Nguyên nhân chủ yếu mang tính chủ quan, trong đó nổi lên là sự thiếu quyết tâm chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt; tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của một số địa phương còn hạn chế; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác phân bổ vốn đầu tư công chưa sát với thực tế; giá vật liệu xây dựng tăng cao; công tác tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án và bàn giao, tiếp nhận dự án, chuyển đổi chủ đầu tư chưa kịp thời.

Công tác đầu tư công và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, liên quan đến sự phát triển của TPHCM và đặc biệt đóng góp cho sự tăng trưởng “2 con số”; do đó cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Ngăn tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng

TPHCM phấn đấu đến hết quý II năm 2026 đạt tỉ lệ giải ngân tối thiểu 40%, quý III đạt 70% kế hoạch vốn được giao nhằm bù đắp tiến độ chậm của quý I và tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch theo yêu cầu của Chính phủ và thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng thống nhất hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới. 

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung tối đa, ưu tiên nguồn lực, nhân sự và công tác chỉ đạo, điều hành đối với các dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn, đặc biệt là các dự án có quy mô trên 1.000 tỉ đồng. 

Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng; định kỳ hàng tháng cập nhật, công bố và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm sát thực tế thị trường. Cạnh đó, kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu xử lý các phát sinh liên quan biến động giá, tránh tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng hoặc kéo dài tiến độ do trượt giá nguyên vật liệu.

Thay thế lãnh đạo sau 2 quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Sở Nội vụ được giao nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo theo hình thức “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức chỉ tiêu được giao.  Trường hợp 2 quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân thì xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Bắt đầu triển khai thực hiện đánh giá đối với từng cơ quan, đơn vị từ Quý II năm 2026.

Theo dõi, công bố kết quả giải ngân, tiến độ giải ngân hàng quý của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trên Cổng thông tin của TPHCM và trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Căn cứ kết quả giải ngân đã được công bố, giao Sở Tài chính công bố danh sách tuyên dương, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân cao và phê bình đối với các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân trong nhóm thấp nhất, trên Cổng thông tin của TPHCM.

