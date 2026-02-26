Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Sáng 26-2, tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tân Cảng Sài Gòn) sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20 chủ trì đón đoàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty với đoàn công tác. Năm 2025, Binh đoàn đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, quan trọng đều tăng so với năm 2024.



Năm 2026, toàn hệ thống phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng 12%, năng suất lao động tăng trên 8,5% so với năm 2025, riêng doanh thu ngành dịch vụ logistics tăng trên 20%. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao những kết quả đạt được trong những năm qua, góp phần vào sự phát triển của thành phố và nền kinh tế của đất nước. Chủ tịch UBND TP đề nghị Binh đoàn 20 phát huy những kết quả đạt được được, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics góp vào tăng trưởng của thành phố và đất nước.

Lãnh đạo thành phố cũng gửi lời chúc mừng năm mới, Xuân Bính Ngọ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hệ thống nhiều sức khỏe, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, thắng lợi, góp phần tăng trưởng 2 con số của Tân Cảng, của thành phố và đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác cũng đến thăm và làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO). Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).