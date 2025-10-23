HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Lãnh đạo ngành gỗ báo cáo Chủ tịch UBND TP HCM về thực trạng "đáng lo"

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố đang quy hoạch một khu triển lãm quy mô lớn phục vụ ngành gỗ và nhiều ngành công nghiệp khác

Ngày 23-10, tọa đàm "Ngành gỗ và nội thất TP HCM - Tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu" do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) tổ chức ở TP HCM, ông Nguyễn Liêm, Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương (BIFA), nhấn mạnh ngành gỗ Việt Nam cần thực hiện “chuyển đổi kép” để phát triển bền vững. 

Theo ông, chuyển đổi kép bao gồm chuyển đổi xanh nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu hợp pháp theo chuẩn quốc tế, và chuyển đổi số để minh bạch hóa quản trị, đo lường dữ liệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo ngành gỗ báo cáo thực trạng ngành gỗ TP HCM đáng lo ngại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu kết luận tọa đàm của ngành gỗ

Ông Liêm đề xuất thành lập trung tâm hỗ trợ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cho ngành gỗ, đồng thời triển khai chương trình nhà máy phát thải thấp, xây dựng cụm công nghiệp gỗ xanh và đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế.

Theo ông, sau khi TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập địa giới hành chính, việc quy hoạch và nâng cấp hệ thống giao thông liên vùng, kết nối cảng và khu công nghiệp là rất cấp thiết để giảm chi phí logistics và tăng năng lực cạnh tranh.

Về thu hút đầu tư, ông Liêm lưu ý cần kiểm soát chặt dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ chọn doanh nghiệp có cam kết đầu tư lâu dài, ứng dụng công nghệ cao, và phát triển hài hòa cùng cộng đồng doanh nghiệp nội địa. 

Bởi, đã có tình trạng một số doanh nghiệp FDI “mượn” pháp nhân trong nước để gian lận xuất xứ hoặc thao túng thị trường, gây rối loạn và cạnh tranh không lành mạnh.

Đồng quan điểm, ông Thomas Luk, Chủ tịch Công ty CP Đồ gỗ Starwood Việt Nam, cho biết tại khu vực Bình Dương (cũ) “hầu như tháng nào cũng có doanh nghiệp gỗ gặp vấn đề” như bán phá giá, nợ đơn hàng, nợ ngân hàng rồi bỏ trốn. Do đó, ông đề nghị các hiệp hội và cơ quan chức năng tăng cường giám sát để ngăn chặn tình trạng này.

Lãnh đạo ngành gỗ báo cáo thực trạng ngành gỗ TP HCM đáng lo ngại - Ảnh 3.

Doanh nghiệp gỗ FDI than phiền về thủ tục hành chính còn nhiêu khê

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố đang quy hoạch một khu triển lãm quy mô lớn phục vụ ngành gỗ và nhiều ngành công nghiệp khác, đồng thời xem xét vị trí phù hợp để xây dựng trung tâm nguyên liệu cho ngành gỗ.

Ông yêu cầu Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ TP HCM (HAWA) nhanh chóng xây dựng chương trình xúc tiến thương mại ngắn hạn và dài hạn, phát huy vai trò liên kết ba nhà: chính quyền – hiệp hội – doanh nghiệp nhằm đưa ngành gỗ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển theo hướng xanh, minh bạch và bền vững.

Tin liên quan

Bài toán cân não của ngành gỗ

Bài toán cân não của ngành gỗ

Các doanh nghiệp gỗ đang khẩn cấp chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường mới

Thuế đối ứng Mỹ và diễn biến "lạ" của ngành gỗ

(NLĐO) - Thuế đối ứng Mỹ được công bố khiến ngành gỗ Việt Nam trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc

Doanh nghiệp ngành gỗ tích cực tìm cơ hội mới

Nhiều doanh nghiệp đồ gỗ chuẩn bị giới thiệu những bộ sưu tập mới, thiết kế mới để tìm kiếm thêm đơn hàng năm 2025.

