Chủ tịch UBND TPHCM phân công ông Trần Văn Bảy theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nội chính

UBND TP HCM vừa có thông báo về phân công xử lý công việc của UBND TP HCM.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM được phân công theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nội chính; Ảnh: DUY PHÚ

Theo đó, để đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND TP, Chủ tịch UBND TP phân công ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách (thay ông Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TP) trừ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP theo Quyết định 739/2025.

Thời gian thực hiện phân công từ ngày ký đến khi có quyết định phân công mới.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 hồi tháng 11-2025, ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.



