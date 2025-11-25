TP HCM phân công 29 lãnh đạo theo dõi, phụ trách 180 đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công các Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị trực thuộc Đảng bộ TP HCM như sau:

STT Lãnh đạo Thành ủy Đơn vị theo dõi, phụ trách 1 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng bộ phường An Khánh. 2 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ Đại học Quốc gia thành phố, Đảng bộ phường Hiệp Bình, Đảng bộ xã Dầu Tiếng, Đảng bộ xã Bình Châu. 3 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo, Đảng bộ phường Sài Gòn, Đảng bộ phường Bến Thành, Đảng bộ phường Dĩ An. 4 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh

Đảng bộ phường Tam Bình, Đảng bộ phường Bình Quới, Đảng bộ phường Phú An, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một, Đảng bộ phường Tân Hải, Đảng bộ phường Linh Xuân, Đảng bộ xã Long Sơn, Đảng bộ xã Nhà Bè. 5 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phước Lộc Đảng bộ phường Chợ Lớn, Đảng bộ phường Hòa Hưng, Đảng bộ phường Phước Thắng, Đảng bộ phường Tân Phước, Đảng bộ phường Đông Hòa, Đảng bộ phường Tân Đông Hiệp, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc, Đảng bộ xã Hồ Tràm. 6 Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông Đảng bộ phường Thủ Đức, Đảng bộ phường Bình Trưng, Đảng bộ xã Cần Giờ, Đảng bộ xã Thạnh An, Đảng bộ xã Bình Khánh, Đảng bộ xã An Thới Đông, Đảng bộ xã Bàu Bàng, Đảng bộ xã Trừ Văn Thố. 7 Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đảng bộ xã Bình Chánh, Đảng bộ phường Tây Thạnh, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì, Đảng bộ xã Phú Giáo, Đảng bộ xã Phước Hòa, Đảng bộ xã Long Điền, Đảng bộ xã Long Hải. 8 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên Đảng bộ phường Bàn Cờ, Đảng bộ phường Xuân Hòa, Đảng bộ phường Nhiêu Lộc, Đảng bộ xã An Nhơn Tây, Đảng bộ xã Thái Mỹ, Đảng bộ xã Tân An Hội, Đảng bộ xã Củ Chi, Đảng bộ xã Nhuận Đức, Đảng bộ xã Phú Hòa Đông, Đảng bộ xã Bình Mỹ, Học viện Cán bộ. 9 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Dương Trọng Hiếu Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa, Đảng bộ phường Phú Thạnh, Đảng bộ phường Tân Phú, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận, Đảng bộ phường Trung Mỹ Tây, Đảng bộ phường Tân Thới Hiệp, Đảng bộ phường Thới An, Đảng bộ phường An Phú Đông, Đảng bộ phường Tân Sơn, Đảng bộ phường Chánh Hiệp. 10 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức Các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy, Đảng bộ phường Bình Thạnh, Đảng bộ phường Chánh Hưng, Đảng bộ phường Bình Đông, Đảng bộ phường Phú Định, Đảng bộ phường An Long, Đảng bộ phường Phước Thành, Đảng bộ xã Hưng Long, Đảng bộ xã Bình Lợi, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc. 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng Đảng bộ phường Tân Hưng, Đảng bộ phường Tân Mỹ, Đảng bộ phường Phú Thuận, Đảng bộ phường Tân Thuận, Đảng bộ phường Phước Long, Đảng bộ phường Long Trường, Đảng bộ phường Long Bình, Đảng bộ xã Hiệp Phước, Đảng bộ xã Nghĩa Thành, Đảng bộ xã Tân Nhựt. 12 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Văn Minh Đảng bộ phường Thuận An, Đảng bộ phường Thuận Giao, Đảng bộ phường Bình Hòa, Đảng bộ phường An Phú. 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh Đảng bộ phường Diên Hồng, Đảng bộ phường Vườn Lài, Đảng bộ phường Gia Định, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, Đảng bộ phường Cát Lái, Đảng bộ xã Minh Thạnh, Đảng bộ xã Thanh An, Đảng bộ xã Long Hòa. 14 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Chí Trung Đảng bộ phường Bình Dương, Đảng bộ phường Vĩnh Tân. 15 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ Đảng bộ phường Bình Phú, Đảng bộ phường Bình Tiên, Đảng bộ phường Bình Tây, Đảng bộ phường Phú Lâm, Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên, Đảng bộ xã Thường Tân, Đảng bộ xã Bình Giã, Đảng bộ xã Kim Long, Đảng bộ xã Xuân Sơn. 16 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà Đảng bộ phường Bình Tân, Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa, Đảng bộ phường Bình Trị Đông, Đảng bộ phường An Lạc, Đảng bộ phường Tân Tạo, Đảng bộ phường Tân Hòa. 17 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường Đảng bộ phường An Đông, Đảng bộ phường Chợ Quán, Đảng bộ phường Hạnh Thông, Đảng bộ phường An Nhơn, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, Đảng bộ phường Bình Lợi Trung, Đảng bộ phường Phú Lợi. 18 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Tuấn Đảng bộ xã Hóc Môn, Đảng bộ xã Bà Điểm, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn, Đảng bộ xã Đông Thạnh, Đảng bộ phường Gò Vấp, Đảng bộ phường Thông Tây Hội, Đảng bộ xã Phước Hải, Đảng bộ xã Bình Hưng. 19 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Mai Hoàng Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất, Đảng bộ phường Bảy Hiền, Đảng bộ phường Tân Bình, Đảng bộ phường Lái Thiêu, Đảng bộ xã Đất Đỏ. 20 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Tạ Văn Đẹp Đảng bộ phường Bình Cơ, Đảng bộ phường Tân Uyên, Đảng bộ phường Tân Hiệp, Đảng bộ phường Tân Khánh, Đảng bộ phường Long Phước. 21 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Vũ Văn Điền Đảng bộ phường Cầu Kiệu, Đảng bộ phường Đức Nhuận, Đảng bộ phường Phú Nhuận, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh. 22 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Trần Văn Cư Đảng bộ xã Châu Đức, Đảng bộ xã Ngãi Giao, Đảng bộ phường Tân Định. 23 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh Đảng bộ phường Xóm Chiếu, Đảng bộ phường Vĩnh Hội, Đảng bộ phường Khánh Hội, Đảng bộ phường Minh Phụng, Đảng bộ phường Bình Thới, Đảng bộ phường Phú Thọ, Đảng bộ phường Hòa Bình. 24 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thanh Nhân Đảng bộ phường Long Nguyên, Đảng bộ phường Chánh Phú Hòa, Đảng bộ phường Hòa Lợi, Đảng bộ phường Bến Cát, Đảng bộ phường Tây Nam, Đảng bộ phường Thới Hòa. 25 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành phố Võ Ngọc Thanh Trúc Đảng bộ phường An Hội Tây, Đảng bộ phường An Hội Đông, Đảng bộ xã Hòa Hiệp, Đảng bộ xã Xuyên Mộc, Đảng bộ xã Hòa Hội, Đảng bộ xã Bàu Lâm. 26 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng Đảng bộ phường Vũng Tàu, Đảng bộ phường Tam Thắng, Đảng bộ phường Rạch Dừa. 27 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa Trần Tuấn Linh Đảng bộ phường Bà Rịa, Đảng bộ phường Tam Long, Đảng bộ phường Long Hương. 28 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ Bùi Chí Thành Đảng bộ phường Phú Mỹ, Đảng bộ phường Tân Thành, Đảng bộ xã Châu Pha. 29 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải Giúp Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, phụ trách Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.

Theo nội dung thông báo, các Thành ủy viên tùy theo nhiệm vụ thực hiện, theo dõi, phối hợp theo dõi (ở những đơn vị có nhiều Thành ủy viên) địa phương, đơn vị, cơ quan đang công tác.

Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP HCM có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.