Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Lộc Hà được phân công xử lý công việc hằng ngày của UBND TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà vừa được Chủ tịch UBND TP HCM phân công giải quyết hồ sơ, công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND thành phố

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM phân công ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP HCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố - chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND thành phố.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà được phân công xử lý công việc hằng ngày của UBND TP HCM

Thời gian phân công có hiệu lực từ ngày 15-11-2025 đến khi có quyết định phân công mới.

Việc phân công này nhằm đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND thành phố, sau khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố. 

Ông Nguyễn Lộc Hà sinh năm 1974, quê quán Bình Dương cũ, nay là TP HCM; trình độ chuyên môn: kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị.  

Ông Nguyễn Lộc Hà từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ tháng 7-2025, khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP HCM cũng phân công Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố.

Ông Bùi Xuân Cường được phân công phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt - Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM được phân công phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt TP HCM

Ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo, điều phối giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đường sắt; trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả các hồ sơ, văn bản liên quan đến triển khai, quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, dự án đường sắt; bảo đảm việc xử lý hồ sơ, thủ tục tuân thủ pháp luật và theo đúng phân công của Chủ tịch UBND TP HCM.

Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng điều kiện thực tế và yêu cầu công tác, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo phân công mới; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đường sắt.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán Ninh Bình. Ông có trình độ: Tiến sĩ Xây dựng công trình, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng trải qua các chức vụ quan trọng: Trưởng Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải cũ; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cũ; Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị; Giám đốc Sở Giao thông vận tải cũ; Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị lần thứ 2; Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Từ ngày 1-7-2025, khi TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vùng Tàu hợp nhất thành TP HCM, ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

TPHCM UBND TPHCM Phó chủ tịch UBND TPHCM phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày
