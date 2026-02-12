Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Dĩ An

Sáng 12-2, tại UBND phường Dĩ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến trao quà cho công nhân lao động khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà và hỏi thăm các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó học giỏi... trong mỗi dịp Tết đến xuân về để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An tặng quà cho các hộ dân

Các hộ dân được tặng 1 triệu đồng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Bà Trương Thị Luyến, sinh năm 1969, quê Thanh Hóa, hiện sống tại khu phố Thống Nhất 1 bày tỏ sự xúc động khi được nhận quà từ lãnh đạo TPHCM.

Hoàn cảnh của bà Luyến rất đáng thương, chồng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bản thân bà bị tai nạn giao thông nhiều năm nay, sức khỏe yếu nên chỉ đi làm công nhân thời vụ, thu nhập bấp bênh.

"Tết năm nay, gia đình tôi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên cũng phần nào vơi đi nổi buồn để đón một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn hơn" - bà Luyến xúc động nói.

Phường Dĩ An hiện có số dân đông nhất TPHCM, với trên 227.000 người, trong đó lực lượng công nhân chiếm khoảng 60%. Dịp Tết cổ truyền năm nay, địa phương đã trích ngân sách cũng như vận động xã hội hóa để chăm lo và tặng hàng ngàn phần quà đến những trường hợp khó khăn, ở lại đón Tết trên địa bàn.



