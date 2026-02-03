HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc Tết các đơn vị Công an, Quân đội

Thiện An

(NLĐO) - Đến thăm các đơn vị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội thành phố có nhiều điểm sáng

Ngày 3-2, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà chúc mừng Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đoàn đến thăm Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội thành phố có nhiều điểm sáng, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp của Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ông Nguyễn Văn Được cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, phối hợp trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của TPHCM. 

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Đảng ủy - Bộ Tư lệnh cùng cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM

Cùng ngày, đoàn do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM; Cơ quan Thường trực phía Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an; Văn phòng Bộ Công an.

- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết Văn phòng Bộ Công an

- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm một số gia đình tiêu biểu tại phường Cầu Ông Lãnh

Dịp này, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến thăm một số gia đình tiêu biểu tại phường Cầu Ông Lãnh. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao quà Tết đến các gia đình. 

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng trong thời gian tới, các gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng và Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị không chúc Tết Bộ

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ.

Chuyện lạ: Giám đốc về quê chúc Tết, dùng cơm với gia đình công nhân

(NLĐO) - Đầu năm mới, Ban giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food đã về quê của công nhân chúc Tết, lì xì, dùng cơm với gia đình họ.

