Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu công khai các dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư dự án; UBND các xã, phường, đặc khu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2025.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính

Trong đó các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt tỉ lệ cao (trên 80%) cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 và ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2026.

Các đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp cần đẩy mạnh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường; rà soát để kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai danh mục dự án chậm tiến độ.

Đồng thời chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp với đơn vị hành chính mới, tránh tình trạng "đọng vốn" do chậm điều chỉnh pháp lý.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Cũng liên quan đến vấn đề đầu tư công, Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kết luận kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn các phường, xã khu vực Bình Dương gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục giữ vững quyết tâm, phát huy kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các giải pháp đã thống nhất; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, các Ban Quản lý dự án, UBND các địa phương khẩn trương tổng hợp, lập báo cáo nhanh tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ giải ngân đầu tư công các công trình trọng điểm trên địa bàn khu vực Bình Dương.

Đối với dự án Hạng mục khu tái định cư Tân Bình thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND phường Tân Đông Hiệp xác định vị trí, loại đất, điều kiện thực tế tại khu vực thu hồi để làm cơ sở đề xuất phương án bồi thường. Phương án phải bảo đảm có căn cứ pháp lý, phù hợp quy định và hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân.



