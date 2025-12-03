HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo dự án Vành đai 4 TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO)- TPHCM vừa lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm Phó trưởng Ban Thường trực; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm Phó trưởng Ban phụ trách chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo triển khai dự án Vành đai 4 TPHCM hiệu quả - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo dự án Vành đai 4

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 2 Phó trưởng Ban là lãnh đạo 2 tỉnh có dự án đi qua gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm.

Sở Xây dựng TPHCM là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị quyết 220/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 297 của Chính phủ và quy định pháp luật hiện này. Đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ban chỉ đạo cũng điều phối, triển khai quy chế phối hợp thực hiện dự án giữa các bộ, ngành và UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị liên quan; được phép mời các tổ chức, chuyên gia tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện dự án.

Dự án Vành đai 4 TPHCM dài hơn 207 km, đi qua TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai. Điểm đầu dự án tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh ĐT.992), điểm cuối giao với đường trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước, TPHCM.

Do đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ dài khoảng 48 km đã được thông qua chủ trương đầu tư nên phạm vi còn lại của dự án dài 159 km, tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỉ đồng. Dự kiến trong năm 2026, dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và bắt đầu thi công, phấn đấu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2028.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát dự án đường Vành đai 4 - TP HCM

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát dự án đường Vành đai 4 - TP HCM

(NLĐO) - Dự án đường Vành đai 4 - TP HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng khoảng 27,83 km, diện tích thu hồi 250,46 ha.

Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực tỉnh Bình Dương trước đây.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 TP HCM hơn 120 ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM.

TPHCM vành đai 4 Chủ tịch UBND TPHCM dự án Vành đai 4 Ban Chỉ đạo Vành đai 4 Vành đại 4 TPHCM
