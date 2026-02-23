Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm

Thiện An

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Văn Được, trong năm 2026, TPHCM phải đổi mới tư duy, tăng tốc ngay từ đầu năm, không chậm trễ, không đùn đẩy trách nhiệm

Ngày 23-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì họp nghe báo cáo hoạt động Văn phòng UBND Thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tăng tốc ngay từ đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của Văn phòng UBND Thành phố trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM

Ông Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TPHCM vẫn duy trì đà phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; môi trường đầu tư được cải thiện; các dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng – an ninh giữ vững. Công tác chăm lo Tết được tổ chức chu đáo theo tinh thần "không để ai không có Tết"; thị trường ổn định, an ninh trật tự đảm bảo, lực lượng y tế và nhiều cán bộ, công nhân làm việc xuyên Tết để giữ tiến độ các công trình.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu chính trị và cam kết trước Trung ương, nhân dân. Thành phố phải đổi mới tư duy, tăng tốc ngay từ đầu năm, không chậm trễ, không đùn đẩy trách nhiệm. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Thường trực UBND Thành phố tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm bám sát chương trình công tác của Trung ương và Thành phố.

Đối với Văn phòng UBND Thành phố, cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Dành hơn 2.123 tỉ đồng chăm lo Tết 

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết Thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ sớm.

Công tác triển khai đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm.

Chuỗi hoạt động "Tết Văn hóa - Nghĩa tình", Mừng Xuân - Mừng Đảng được tổ chức phong phú, lan tỏa từ trung tâm đến cơ sở với các chương trình nghệ thuật, Đường hoa, Đường sách, chợ hoa Tết, lễ hội, bắn pháo hoa… tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Trong 9 ngày nghỉ Tết, TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách (tăng 35%), khách quốc tế đạt 170.000 lượt (tăng 51,7%), doanh thu du lịch ước 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc; tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị. Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hay dịch bệnh lớn trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM

Thành phố dành hơn 2.123 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công chức, người lao động… bảo đảm 100% đối tượng được chi trả đầy đủ, đúng tiến độ trước Tết. Quà Chủ tịch nước được trao cho 78.264 người có công. 

Công tác giao thông được tổ chức tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; vận tải liên tỉnh, hàng không, đường sắt, đường thủy và Metro đều tăng so với cùng kỳ, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Thông tin liên lạc được bảo đảm thông suốt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện.

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong toàn xã hội.

Tin liên quan

TPHCM ban hành giá khám bệnh BHYT tại trạm y tế, chỉ hơn 36.000 đồng/ lượt

TPHCM ban hành giá khám bệnh BHYT tại trạm y tế, chỉ hơn 36.000 đồng/ lượt

(NLĐO) - Mức giá khám bệnh do BHYT thanh toán tại trạm y tế được quy định là 36.500 đồng/lượt

Xổ số miền Nam chiều 23-2: Lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM và Cần Thơ

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 23-2 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở Cần Thơ và TPHCM trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Người dân TPHCM đổ xô mua vàng, bạc, gửi tiết kiệm ngay ngày làm việc đầu năm

(NLĐO) – Gần đến ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng và bạc trong nước chứng kiến sức mua gia tăng, nhất các sản phẩm nhỏ lẻ

TPHCM chăm lo Tết Nguyễn Văn Được Chủ tịch UBND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo