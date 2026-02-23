Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm

Ngày 23-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì họp nghe báo cáo hoạt động Văn phòng UBND Thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tăng tốc ngay từ đầu năm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của Văn phòng UBND Thành phố trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM

Ông Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TPHCM vẫn duy trì đà phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; môi trường đầu tư được cải thiện; các dự án hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng – an ninh giữ vững. Công tác chăm lo Tết được tổ chức chu đáo theo tinh thần "không để ai không có Tết"; thị trường ổn định, an ninh trật tự đảm bảo, lực lượng y tế và nhiều cán bộ, công nhân làm việc xuyên Tết để giữ tiến độ các công trình.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu chính trị và cam kết trước Trung ương, nhân dân. Thành phố phải đổi mới tư duy, tăng tốc ngay từ đầu năm, không chậm trễ, không đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Thường trực UBND Thành phố tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm bám sát chương trình công tác của Trung ương và Thành phố.

Đối với Văn phòng UBND Thành phố, cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải làm việc quyết liệt, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Dành hơn 2.123 tỉ đồng chăm lo Tết

Trước đó, báo cáo tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết Thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ sớm.

Công tác triển khai đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm.

Chuỗi hoạt động "Tết Văn hóa - Nghĩa tình", Mừng Xuân - Mừng Đảng được tổ chức phong phú, lan tỏa từ trung tâm đến cơ sở với các chương trình nghệ thuật, Đường hoa, Đường sách, chợ hoa Tết, lễ hội, bắn pháo hoa… tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách (tăng 35%), khách quốc tế đạt 170.000 lượt (tăng 51,7%), doanh thu du lịch ước 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm được triển khai nghiêm túc; tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị. Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hay dịch bệnh lớn trong dịp Tết.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM

Thành phố dành hơn 2.123 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công chức, người lao động… bảo đảm 100% đối tượng được chi trả đầy đủ, đúng tiến độ trước Tết. Quà Chủ tịch nước được trao cho 78.264 người có công.

Công tác giao thông được tổ chức tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; vận tải liên tỉnh, hàng không, đường sắt, đường thủy và Metro đều tăng so với cùng kỳ, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Thông tin liên lạc được bảo đảm thông suốt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện.

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong toàn xã hội.