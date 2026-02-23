TPHCM: người dân bất ngờ nhận lì xì khi đến phường liên hệ công tác sau kỳ nghỉ Tết

Ngày 23-2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ) - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người dân TPHCM liên hệ các phường, xã để giải quyết thủ tục hành chính. Trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới, công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp được các địa phương đặt lên hàng đầu.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng. Ảnh: Thùy Dương

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến đây để giải quyết các hồ sơ về chứng thực, hộ tịch, giấy chứng nhận tình trạng độc thân và đăng ký kết hôn.

Vừa vào đến Trung tâm, người dân nhanh chóng được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn tận tình. Qua quan sát, mọi giao dịch diễn ra trôi chảy, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Anh Hồ Văn Nam cho biết đến làm giấy chứng nhận độc thân và bày tỏ sự hài lòng: "Tôi đến ngay từ sáng và được cán bộ hướng dẫn rất cụ thể từng bước. Dù là đầu năm, cán bộ làm việc rất nhanh, nhiệt tình. Điều này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng và yên tâm".

Trong khi đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên Tố và anh Đặng Duy Hoàng Giang đến lấy giấy chứng nhận kết hôn. Chị Tố nhận xét: "Mọi thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, thực hiện nhanh gọn. Không khí làm việc rất nghiêm túc nhưng cũng đầy phấn khởi. Chúng tôi hy vọng tinh thần phục vụ này sẽ được duy trì suốt cả năm để người dân luôn cảm thấy thuận tiện nhất khi đến làm thủ tục".

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên Tố và anh Đặng Duy Hoàng Giang đến lấy giấy chứng nhận kết hôn. Ảnh: Thùy Dương

Không khí trên cũng diễn ra tương tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng. Ông Châu Văn An, Giám đốc Trung tâm cho biết ngày làm việc đầu tiên sau Tết diễn ra nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả; đội ngũ công chức có mặt đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cao. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân được thực hiện thông suốt, đặc biệt ở các lĩnh vực có số lượng hồ sơ nhiều như hộ tịch và sao y.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng trò chuyện, trao lì xì đầu năm cho người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trong ngày mùng 7 Tết

Ông Châu Văn An cũng cho biết ngay trong buổi sáng làm việc đầu tiên, lãnh đạo phường Hòa Hưng cũng đến khảo sát và lì xì cho người dân liên hệ công việc tại Trung tâm.

"Lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định, góp phần tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm" - ông Châu Văn An thông tin.



Cũng trong sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân phường Đông Hưng Thuận đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để thực hiện các thủ tục sao y hồ sơ và giải quyết nhiều loại giấy tờ hành chính khác. Không khí tại Trung tâm diễn ra trật tự, người dân đến làm việc theo lượt, được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận

Chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc cho biết chị nộp hồ sơ để tiếp tục việc học nên cần sao y một số giấy tờ quan trọng theo yêu cầu của nhà trường. Nghĩ rằng sau kỳ nghỉ dài ngày lượng người đến làm thủ tục sẽ rất đông, chị đã chủ động đến từ rất sớm để tránh phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, thực tế lại khá thuận lợi, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, chị ra về trong tâm trạng hài lòng.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cho biết đối với những trường hợp đặc biệt như cấp giấy chứng tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường vẫn duy trì phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết để kịp thời hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ mai táng cho thân nhân qua đời. Với những tình huống khẩn cấp phát sinh, lực lượng chức năng luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho người dân.