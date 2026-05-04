Ngày 4-5, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với ông L.V.A. (chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Đrăng).

Bán bánh mì khiến 86 người bị ngộ độc thực phẩm, chủ tiệm bị phạt 80 triệu đồng

Ông L.V.A. bị xử phạt do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài bị phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh trong thời hạn 3 tháng. Chủ tiệm cũng phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám, điều trị cho các khách hàng bị ngộ độc thực phẩm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 27-3, tiệm bánh Quốc Hùng đã bán khoảng 300 ổ bánh mì cho người dân. Đến tối cùng ngày, nhiều người xuất hiện triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây.

Đến ngày 1-4, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 86 trường hợp nhập viện liên quan đến vụ việc.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella; 2 mẫu thực phẩm (rau và dăm bông) cũng nhiễm Salmonella, đồng thời phát hiện 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn E.coli.