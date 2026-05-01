HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

N.Dung

((NLĐO) - 46 người, chủ yếu là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 1-5 đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương điều tra, xử lý vụ 46 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ 29-4 đến 1-5, trên địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 46 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng… Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cấp cứu, điều trị.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai kết quả nhằm cảnh báo cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt với thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định. Diễn biến vụ việc cần được cập nhật liên tục, báo cáo kịp thời và sớm công bố kết quả điều tra.

Trước đó, từ 6 giờ 30 ngày 29-4 đến rạng sáng 1-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận nhiều bệnh nhân với triệu chứng sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, có dấu hiệu mất nước.

Bệnh nhân từ hơn 4 đến 46 tuổi, trong đó phần lớn là nhóm 11-15 tuổi, chủ yếu là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc. Hầu hết cho biết đã ăn bánh mì mua tại một tiệm ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Đại diện bệnh viện cho biết các trường hợp được truyền dịch, bù nước, dùng kháng sinh và theo dõi sát. Hiện sức khỏe cơ bản ổn định, chưa ghi nhận ca nặng, song nhiều người vẫn còn sốt, đau bụng, tiêu chảy. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Tin liên quan

Tiếp tục xử phạt cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm lần 2

Tiếp tục xử phạt cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm lần 2

(NLĐO)- Đây là lần thứ 2 cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở tỉnh Đồng Tháp gây ra ngộ độc thực phẩm.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TPHCM: 46 học sinh nhập viện, kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

(NLĐO) – Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra trường học và đơn vị cung cấp suất ăn sau vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm

Cảnh báo ngộ độc từ những cây cảnh "ngắm thì đẹp, chạm thì nguy" trong vườn nhà

(NLĐO) - Hai trẻ ở Vĩnh Long nhập viện vì nuốt phải mủ hoa sứ, gióng lên cảnh báo về những cây cảnh quen thuộc trong vườn nhà tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo