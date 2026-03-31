Thời sự

Sở Y tế nói gì về vụ 83 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại 1 tiệm?

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận định vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì có mức độ ảnh hưởng tương đối lớn, gây tâm lý lo ngại ở địa phương

Ngày 31-3, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về vụ việc nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại Đắk Lắk khiến 83 người nhập viện - Ảnh 1.

Một bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại tiệm Q.H.

Trước đó, ngày 28-3, Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo báo cáo nhanh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mì Q.H. (xã Ea Drăng). Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khẩn trương tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, đồng thời theo dõi sát diễn biến và cập nhật số liệu.

Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã Ea Drăng kiểm tra cơ sở bánh mì, triển khai các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy… Theo khai báo, tất cả đều đã ăn bánh mì tại tiệm Q.H. trong khoảng từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 27-3. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhiều người bắt đầu xuất hiện triệu chứng và phải nhập viện.

Chủ tiệm Q.H cho biết mỗi ngày bán khoảng 300 ổ bánh mì; riêng trong khoảng thời gian nói trên tiêu thụ 100–150 ổ.

Ngành y tế đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Theo đánh giá của Sở Y tế, đây là vụ ngộ độc tập thể nghi liên quan thực phẩm chế biến sẵn phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và gây lo ngại trong cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay, các bệnh nhân có diễn biến ổn định, một số đã xuất viện.

UBND xã Ea Drăng đã kiểm tra đột xuất và tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Q.H để ngăn chặn nguy cơ ngộ độc tiếp diễn.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tổng cộng 83 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Các bệnh nhân hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H'leo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các bệnh nhân chủ yếu được chẩn đoán viêm dạ dày, viêm ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khỏe của họ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Người nhập viện liên tục tăng sau khi ăn bánh mì tại 1 cơ sở

Người nhập viện liên tục tăng sau khi ăn bánh mì tại 1 cơ sở

(NLĐO) –Tổng cộng 83 người đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó 7 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn bánh mì

61 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) – Có tổng cộng 61 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng.

32 người đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) – Có ít nhất 32 người bị đau bụng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu sau khi cùng ăn bánh mì tại một cửa hàng ở tỉnh Đắk Lắk.

