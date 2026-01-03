HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ tiệm vàng kể khoảnh khắc kẻ cướp giật vàng trong chớp mắt

Nhất Đăng

(NLĐO) - Vụ cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ gây xôn xao dư luận. Chủ tiệm vàng kể lại khoảnh khắc kẻ cướp giật vàng và tẩu thoát.

Ngày 3-1, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ, xã Nhân Cơ. Chủ tiệm vàng này do bà T.T.T.Y. làm chủ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm trong lúc lựa vàng tại tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ.

Kể về vụ việc, chủ tiệm vàng cho biết chiều 1-1, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy đến tiệm hỏi mua vàng. Người này yêu cầu đưa nhiều loại trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… để xem.

Chủ tiệm lần lượt đưa trang sức cho nam thanh niên xem. Người này chốt mua rồi yêu cầu chủ tiệm vàng báo giá với số lượng khoảng 4 lượng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Nghi phạm thời điểm cướp vàng rồi bỏ chạy

Lúc này có người khác vào tiệm, nữ chủ tiệm đặt số lượng vàng mà nghi phạm đã lựa xuống mặt tủ. Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên giật số vàng rồi tháo chạy. "Tôi tri hô và cùng nhiều người xung quanh đuổi theo nhưng người này đã lên xe máy tẩu thoát" - bà Y. kể lại.

Theo hình ảnh từ camera, nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy màu trắng hiệu Honda Wave, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm kín mặt, mặc áo trong màu xanh dương và áo khoác màu xám.

- Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn trên xe máy màu trắng

Lâm Đồng cướp tiệm vàng công an tỉnh Lâm Đồng phá án nhanh
