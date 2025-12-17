HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người dân phối hợp công an bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Người dân nhanh chóng phối hợp cùng công an phường truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng cướp tại tiệm vàng cùng tang vật

Tối 17-12, lực lượng chức năng ở phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn phường để tiếp tục điều tra, xử lý.

Người dân phối hợp công an bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Người dân phối hợp công an bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Người dân phối hợp công an bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 3.

Đối tượng cướp tại tiệm vàng đã bị bắt cùng tang vật

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 17-12, tại một tiệm vàng ở khu phố An Bình, phường An Tịnh xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án được xác định là Huỳnh Văn Hiếu (SN 1997; thường trú xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại khu phố An Bình)

Theo thông tin ban đầu, Hiếu đến tiệm vàng hỏi mua hàng. Trong quá trình giao dịch, nhân viên tiệm vàng đưa cho Hiếu một sợi dây chuyền vàng 18K để xem và lựa chọn.

Lợi dụng nhân viên tiệm vàng sơ hở, Hiếu đã cầm sợi dây chuyền trọng lượng hơn 3 chỉ để xem rồi bỏ chạy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường An Tịnh truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Công an phường An Tịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần cảnh giác và tích cực hỗ trợ của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

