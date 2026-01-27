Chiều 27-1, Công an phường Bình Dương, TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 138; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường cùng lãnh đạo phường chứng kiến lễ ký kết giữa Công an phường Bình Dương với công an các phường lân cận

Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện các Kế hoạch của Đảng ủy, UBND phường về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; phấn đấu xây dựng phường Bình Dương không ma túy vào năm 2030.

Tại đây, đã diễn ra lễ ký cam kết trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy, với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, trường học, ban điều hành khu phố, doanh nghiệp, chủ nhà trọ, chung cư, nhà ở xã hội.

Công an phường Bình Dương cũng ký kết với các Công an phường giáp ranh nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết địa phương xác định quyết tâm chính trị cao trong công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn thể hệ thống chính trị.

Ông Thành yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp; lực lượng Công an phường chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các đơn vị, trường học, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm phối hợp với địa phương trong công tác phòng ngừa. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng phường Bình Dương an toàn, lành mạnh, không ma túy.







