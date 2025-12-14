HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Những hình ảnh ấn tượng tại phường Bình Dương sáng 14-12

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đại hội TDTT là sự kiện thể thao lớn đầu tiên của phường Bình Dương (TPHCM) kể từ khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 1.

Ngày 14-12, phường Bình Dương đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) phường Bình Dương lần thứ I, năm 2025. Đây là sự kiện thể thao lớn đầu tiên của phường kể từ khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 2.

Lễ khai mạc được mở đầu bằng nghi thức rước cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Đại hội và khối hồng kỳ.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 3.

Đoàn rước đuốc truyền thống xuất phát từ Trụ sở Đảng ủy phường Bình Dương.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 4.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Đông – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhận ngọn đuốc truyền thống và châm đuốc khai mạc đại hội, thắp lên ngọn lửa tinh thần thể thao của toàn thể nhân dân phường Bình Dương.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 6.

Đại hội Thể dục Thể thao phường Bình Dương quy tụ các tổ chức, đơn vị, trường học, 20 khu phố trên địa bàn, tham gia 31 khối diễu hành với hơn 1.300 người

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 7.

Đại hội là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, đại diện phường tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 8.

Đây còn là hoạt động thể thao định kỳ, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Dương trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đại hội Thể dục thể thao phường Bình Dương: Sự kiện thể thao lớn đầu tiên - Ảnh 9.

Đại hội Thể dục Thể thao phường Bình Dương được tổ chức với 9 môn thi đấu, diễn ra xuyên suốt từ ngày 22-11-2025 đến ngày 18-1-2026, là ngày hội lớn của phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Đức Nhuận tổ chức đi bộ, gây quỹ chăm lo cho người khó khăn

TPHCM: Phường Đức Nhuận tổ chức đi bộ, gây quỹ chăm lo cho người khó khăn

(NLĐO)- Tại chương trình, phường Đức Nhuận nhận hơn 3,9 tỉ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để chăm lo cho người khó khăn

Ngày ý nghĩa ở phường An Hội Tây

(NLĐO)- Nhiều phương tiện sinh kế, quà và học bổng đã được trao cho gia đình các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường An Hội Tây

Nhân lên những ước mơ

(NLĐO) - Từ sự chung tay của chính quyền và các nhà hảo tâm, hàng trăm suất học bổng đã được trao, tiếp sức cho những ước mơ học tập không bị dang dở

chính quyền địa phương Chủ tịch Hồ Chí Minh thể dục thể thao thể dục, thể thao phường Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo