Thời sự

Chủ xe và tài xế bị phạt hơn 200 triệu đồng từ tin nhắn Zalo của người dân

Như Quỳnh

(NLĐO) - “Nhồi nhét” 50 khách trên xe 21 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt trên 200 triệu đồng.

Ngày 18-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân qua Zalo về việc xe khách chạy tuyến Lào Cai - Lạng Sơn có dấu hiệu "nhồi nhét'" khách đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

- Ảnh 1.

Xe khách chở quá số người quy định. Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 18-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra xe ô tô khách 29F-012.xx, do tài xế N.M.H. (SN 1982, trú tại Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ), nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định. Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về lỗi "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các chủ xe, lái xe bất chấp sự an toàn của hành khách, vi phạm nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang khách, trên nóc xe, chạy ẩu, vi phạm tốc độ… Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý.

Tin liên quan

Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 83 người

Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 83 người

(NLĐO) - "Nhồi nhét" 83 người trên xe 45 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng.

Xe giường nằm "nhồi nhét" thêm 16 hành khách, bị phạt 40 triệu đồng

(NLĐO)- Được phép chở 40 người nhưng một chiếc xe giường nằm đã "nhồi nhét" thêm 16 hành khách và đã bị CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý

Nhiều tài xế "nhồi nhét" khách bị phạt khi qua tỉnh Bình Phước

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện một số xe khách chở người quá quy định nên lập biên bản xử lý.

