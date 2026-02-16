HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Từ tin báo người dân, xe nhồi nhét khách tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ nhận kết đắng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Từ tin báo người dân, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang chở 58/42 người, vượt 16 hành khách so với số ghế được phép theo quy định.

Ngày 16-2, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một xe khách chở quá số người quy định, với tổng mức xử phạt 72 triệu đồng.

Xe khách chở quá số người quy định bị người dân phản ánh

Trước đó, hơn 0 giờ ngày 15-2, đơn vị tiếp nhận tin báo từ người dân phản ánh một xe khách loại 42 chỗ lưu thông tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ có dấu hiệu chở quá số người cho phép.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Trạm đã chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng triển khai lực lượng, dừng phương tiện mang biển số 72H-040.xx của nhà xe H.H. để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang chở 58/42 người, vượt 16 hành khách so với số ghế được phép theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T. (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ tin báo người dân, xe nhồi nhét khách tuyến Vũng Tàu-Cần Thơ nhận kết đắng - Ảnh 1.

Xe khách chở quá số người vi phạm bị xử lý

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện điều động xe khác đến trung chuyển số hành khách vượt quá, bảo đảm an toàn cho người dân, không làm gián đoạn hành trình về quê trong dịp cao điểm Tết.

Căn cứ nghị định của Chính phủ, tài xế bị xử phạt 24 triệu đồng về hành vi điều khiển xe chở quá số người quy định, chủ phương tiện bị xử phạt 48 triệu đồng do giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế, cùng các giấy tờ liên quan của phương tiện theo quy định.

(NLĐO) - Trong 3 ngày, Đội 6 đã ghi hình "phạt nguội" 250 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hoà.

73 hành khách chen chúc nhau trên xe khách 22 chỗ

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe 22 chỗ chở tới 73 người, khoang xe chật kín, hành khách chen chúc nhau.

(NLĐO) - Trong ngày 13-2, lực lượng CSGT đã phạt nguội gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang.

công an tỉnh đồng nai xe khách nhồi nhét khách tin báo tuyến Vũng Tàu-Cần Thơ
