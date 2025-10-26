HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chưa kịp mừng, chủ hãng rượu Vodka Hà Nội lại chìm trong lỗ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 87,9 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế vẫn âm 3,8 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 23,6 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm rượu chiếm đến 91% cơ cấu doanh thu.

Giá vốn hàng bán tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 25%, đạt 1,5 tỉ đồng – chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Tính đến cuối quý III, Halico đang có hơn 135 tỉ đồng gửi ngân hàng.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lỗ 4,3 tỉ đồng, thấp hơn mức lỗ hơn 4,9 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 87,9 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế vẫn âm 3,8 tỉ đồng (cùng kỳ âm 7,4 tỉ đồng).

- Ảnh 1.

Cổ phiếu Halico đứng yên ở mức 12.000 đồng trong nhiều năm qua Nguồn: Fireant

Kết quả này được xem là bước lùi của Halico khi trước đó, doanh nghiệp từng ghi nhận lãi ròng gần 700 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 – lần đầu tiên có lãi bán niên kể từ năm 2016 . Tuy nhiên, khoản lãi này chủ yếu đến từ việc thanh lý tài sản, không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Điều này cho thấy bức tranh phục hồi của doanh nghiệp này vẫn còn nhiều thách thức.

Trước đó, giải trình về nguyên nhân lỗ, Halico nói là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ rượu bia giảm do thời tiết không thuận lợi và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNR gần như “đóng băng” ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu suốt hơn 5 năm qua, không có giao dịch.

Cơ cấu cổ đông cô đặc được cho là nguyên nhân khiến cổ phiếu này không có thanh khoản, khi Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) nắm giữ 54,29% vốn điều lệ, còn Streetcar Investment Holding Pte. Ltd (Singapore) sở hữu 45,57%.

Halico tiền thân là nhà máy rượu Hà Nội xây dựng từ năm 1898, tính đến nay đã hơn 120 năm tuổi.

Doanh nghiệp này sở hữu nhiều thương hiệu như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và cung cấp các loại dung dịch sát khuẩn tay, cồn 70%...

Vào thập niên 2000, thương hiệu này chiếm phần lớn thị phần rượu phía Bắc và là nhà sản xuất rượu vodka lớn nhất Việt Nam, lãi trăm tỉ mỗi năm. Tuy nhiên, sau bê bối buôn lậu rượu vào năm 2012, Halico đã rơi vào khủng hoảng.

