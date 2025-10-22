HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 22-10: Đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Không chỉ giá vàng, giá bạc hôm nay cũng có phiên rớt thẳng đứng khiến nhiều người trót mua bạc ở vùng đỉnh tuần trước lỗ nặng.

Sáng 22-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1,914 triệu đồng/lượng, bán ra 1,962 triệu đồng/lượng, giảm 89.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,87 triệu đồng mua vào và 1,93 triệu đồng bán ra.

Bạc thương hiệu Ancarat, Golden Fun được giao dịch quanh 1,93 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng bạc đã "bốc hơi" hơn 5,4% - xóa sạch chuỗi tăng mạnh trong một tuần qua. 

Đặc biệt, trong tuần qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều nhà đầu tư đã đặt bạc ở vùng giá 2,14 triệu đồng/lượng vào tuần trước với khối lượng đặt mỗi khách có thể lên tới 300-500 lượng. Với mức giá hiện tại, nếu bán ra lúc này, mỗi lượng bạc đã giảm khoảng 10,8%.

Giá bạc hôm nay 22 - 10: Giảm mạnh , nhà đầu tư chịu lỗ lớn vì đu đỉnh - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm rất mạnh

"Tuần trước, tôi đặt mua 20 lượng bạc giá 2,14 triệu đồng/lượng. Hai ngày trước, tôi đặt mua tiếp 20 lượng bạc giá 2,08 triệu đồng/lượng. Đến giờ, khoản đầu tư này đã lỗ tổng cộng khoảng 7%" – anh Khánh Minh (ngụ TP HCM) kể.

Giá bạc trong nước giảm mạnh theo đà đi xuống của giá thế giới. Bạc bị bán tháo đồng loạt khiến giá giảm sâu về 48,83 USD/ounce, mất khoảng 7,6% so với phiên trước. Cùng nhịp đi xuống của giá vàng, giá bạc đến thời điểm hiện tại cũng chưa ngừng đà lao dốc.

Nếu tính từ vùng đỉnh 54,4 USD/ounce lập vào tuần trước, giá bạc hiện đã mất tới 11,2%.

Áp lực bán kéo dài trong suốt phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay khi tâm lý lạc quan xung quanh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc có tín hiệu tích cực; chứng khoán thế giới lên mức kỷ lục. 

Lực bán chốt lời được kích hoạt tiếp đó sau chuỗi tăng giá liên tiếp. Theo giới phân tích, bạc đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh hơn nữa khi được giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tuần qua, nhưng vẫn tăng hơn 67% tính từ đầu năm đến nay.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,55 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 22 - 10: Giảm mạnh , nhà đầu tư chịu lỗ lớn vì đu đỉnh - Ảnh 3.

Giá bạc Phú Quý và nhiều thương hiệu khác mất khoảng 5,7% chỉ trong 1 ngày

 

