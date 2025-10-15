HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam bất ngờ báo lỗ gần 26 tỉ đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau khi trừ các chi phí, Haxaco báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 90 tỉ đồng.

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh sa sút.

Nhà phân phối Mercedes báo lỗ gần 26 tỉ đồng 

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 1.150 tỉ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 90 tỉ đồng. Đáng chú ý, đây là quý đầu tiên Haxaco báo lỗ kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Haxaco chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỉ đồng, giảm tới 99%.

Lý giải kết quả kinh doanh sa sút, Haxaco cho hay thị trường ô tô quý III năm nay có nhiều biến động, khi trên thị trường có hàng loạt chương trình giảm giá mạnh không chỉ ở phân khúc xe sang mà còn lan rộng sang phân khúc phổ thông.

Điều gì khiến nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam bất ngờ báo lỗ gần 26 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Haxaco làm ăn sa sút trong 9 tháng đầu năm 2025

Đồng thời, các đối thủ liên tục tung ra mẫu xe mới đi kèm chính sách ưu đãi sâu nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng tăng so với cùng kỳ do quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

"Những yếu tố này đã tạo ra áp lực đáng kể, làm thu hẹp biên lợi nhuận và lợi nhuận của công ty" - Haxaco giải trình.

Haxaco là nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh Mercedes-Benz, công ty còn phân phối xe MG.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 15-10, cổ phiếu HAX giảm mạnh hơn 5%, xuống còn 11.050 đồng/đơn vị, giảm gần 16% trong tháng qua và giảm hơn 30% so với đầu năm 2025.

Tin liên quan

Ca sĩ Duy Mạnh kiện hãng xe Mercedes - Benz

Ca sĩ Duy Mạnh kiện hãng xe Mercedes - Benz

(NLĐO) - Mercedes - Benz khẳng định không hề phát ngôn câu nói: "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự" như ca sĩ Duy Mạnh đăng tải

Điều gì khiến xe Nhật bất ngờ tăng tốc sau nhiều tháng "lẹt đẹt"?

Sau thời gian dài "lép vế" trước xe Hàn và xe Trung Quốc, các thương hiệu ô tô Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi khi doanh số tăng mạnh trong quý III/2025.

Tin tức giá xe ngày 13-10: Ô tô tồn kho cả trăm ngàn chiếc, có mẫu giảm giá tới 700 triệu đồng

(NLĐO) - Không chỉ các dòng phổ thông, nhiều mẫu xe cao cấp cũng được điều chỉnh giá sâu.

Mercedes haxaco ô tô hàng xanh
