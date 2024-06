Chuẩn bị cho Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ TP HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, chương trình trọng điểm, đột phá. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.



Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Thành ủy TP HCM tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP HCM và cấp ủy các cấp chú trọng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.