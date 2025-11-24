HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"

Ngọc Quý

(NLĐO) - Đoạn 1 và 2 Vành đai 2 sắp khởi công trong tháng 12, đoạn 3 vẫn hoang hóa sau nhiều năm tạm dừng, chờ giải phóng mặt bằng để tái khởi động trở lại.

TPHCM đang chạy nước rút cho ngày khởi công hai đoạn trọng điểm của Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) vào 19-12, hướng tới mục tiêu đưa vào sử dụng trong tháng 4-2027. 

Không khí chuẩn bị tại hai dự án mới rộn ràng bao nhiêu thì ở đoạn 3, phần tuyến dài 2,7 km từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1, lại trái ngược hoàn toàn: lặng lẽ, hoang hóa và như bị bỏ quên giữa lòng khu Đông.

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 1.

Đoạn 3 từng được xem là “mắt xích vàng” để khép kín Vành đai 2 phía Đông

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 2.

Khởi công năm 2017 nhưng chỉ ba năm sau phải tạm dừng ở mức 44% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và thanh toán quỹ đất

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 3.

Công trường im lìm suốt 5 năm, để lại một dải đất dang dở đầy ngổn ngang

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 4.

Nhiều hạng mục công trình bị hoang hóa

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 5.

Ghi nhận ngày 24-11 cho thấy toàn bộ khu vực như một “công trình ngủ quên”: cỏ mọc cao ngang người, rác thải phủ kín, vật liệu xây dựng nằm phơi mưa nắng, nhiều hạng mục bê-tông nứt vỡ, hoen gỉ

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 6.

Hai cây cầu vượt rạch từng được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nay chằng chịt hình vẽ mất thẩm mỹ, mặt cầu lồi lõm. Một số đoạn thậm chí trở thành nơi chăn thả bò, câu cá, đường vào bị chắn bởi đống phế thải

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 7.

“Ngày nào tôi đi qua cũng thấy cảnh tượng ngổn ngang, tiếc lắm. Công trình lớn mà bỏ hoang lâu quá. Mong lần này khởi động lại sẽ làm cho tới nơi tới chốn”, bà Ngân, người dân phường Tam Bình, chia sẻ

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 8.

Dự án hiện còn vài hộ chưa bàn giao mặt bằng, song đa số đã chấp thuận di dời. Chính quyền phường Tam Bình cho biết đang liên tục vận động các hộ còn lại để dự án có thể “tỉnh giấc” đúng tiến độ

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 9.

Theo thiết kế, đoạn 3 có mặt cắt ngang 67m, giai đoạn 1 làm hai tuyến song hành 6 làn xe, khi hoàn thiện sẽ trở thành trục chiến lược kết nối khu Đông với trung tâm TP và các tỉnh lân cận, giảm tải cho Quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng

Đoạn 1, 2 ráo riết chuẩn bị khởi công, còn đoạn 3 của Vành đai 2 đang… “chờ thức giấc”? - Ảnh 10.

Khi hai đoạn mới chuẩn bị khởi công đang tạo khí thế sôi động cho toàn tuyến, đoạn 3 vẫn là dấu hỏi lớn: bao giờ công trường hết cảnh hoang hóa, và khi nào “mắt xích” này mới chính thức nối lại vòng tròn Vành đai 2?

