Người lao động News

Thời sự

Vành đai 2 - TP HCM chuẩn bị khởi công

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TP HCM chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 2, chuẩn bị khởi công 2 đoạn trọng điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2027.

UBND TP HCM vừa chỉ đạo tiếp tục triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 2, bao gồm 2 đoạn trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 8.600 tỉ đồng. 

Hai đoạn này gồm đoạn 1 dài 3,5 km (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) và đoạn 2 dài 2,8 km (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng). 

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong tháng 12 -2025 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2027.

Vành đai 2 TPHCM chuẩn bị khởi công, tiến độ “nóng” 2027 - Ảnh 1.

Vành đai 2 TP HCM chuẩn bị khởi công 2 đoạn trọng điểm, tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

Đường Vành đai 2 được xác định là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của TP HCM. UBND TP HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc dự án. Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan rà soát, xác định hướng tuyến Metro số 6 nối dài trên đường Vành đai 2, đảm bảo tiến độ và phù hợp quy hoạch chung.

Theo Đồ án quy hoạch chung khu vực TP Thủ Đức (cũ) đến năm 2040 đã được Thủ tướng phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn có bổ sung nhánh mới của tuyến Metro số 6, đi từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa. 

Tại một số vị trí như cầu Rạch Ngang, tuyến Metro số 6 sẽ đi ngầm, rẽ ra ngoài lộ giới 67 m đã giải phóng mặt bằng khoảng 12,6 m, dài 375 m để tránh ảnh hưởng hệ thống móng cọc công trình trên đường song hành, sau đó tiếp tục đi ngầm trở lại.

Theo quyết định của Thủ tướng, mạng lưới đường sắt đô thị TP HCM sẽ gồm 12 tuyến, tổng chiều dài khoảng 582 km, bao gồm 8 tuyến metro xuyên tâm, 2 tuyến metro vành đai, tuyến LRT/MRT kết nối trung tâm TP HCM – Cần Giờ, một nhánh tàu ngoại ô và một tuyến Tramway/LRT. UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật quy hoạch, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao trong năm 2025.

Ban Quản lý đường sắt đô thị đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn tổng thể và rà soát tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị theo mô hình, tầm nhìn mới, phù hợp với bối cảnh mở rộng địa giới hành chính của TP HCM. UBND TP HCM nhấn mạnh việc triển khai dự án phải đồng bộ, kịp thời khắc phục các bất cập, bảo đảm tiến độ xây dựng, sử dụng vốn hiệu quả và tạo động lực phát triển giao thông đô thị trong những năm tới.

Hải Phòng khởi công dự án xây dựng đường vành đai 2 hơn 7.000 tỉ đồng

Hải Phòng khởi công dự án xây dựng đường vành đai 2 hơn 7.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện được Hải Phòng đầu tư hơn 7.020 tỉ đồng xây dựng, thuộc dự án nhóm A

TP HCM: 214 trường hợp nhận tiền bồi thường dự án Vành đai 2

(NLĐO) - Sau 3 tuần, TP Thủ Đức đã chi trả 214 trường hợp bị ảnh hưởng dự án Vành đai 2 với số tiền hơn 1.817 tỉ đồng.

Bức tranh sáng của giao thông liên vùng (*): Sớm khép kín Vành đai 2 ở phía Đông

Dự án này hoàn thành sẽ thúc đẩy kinh tế TP Thủ Đức phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP HCM

