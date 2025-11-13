HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chuẩn bị xét xử vụ án tại Sở GD-ĐT TP HCM

Trần Thái

(NLĐO) - VKSND TP HCM cáo buộc ông Lê Hồng Sơn phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cùng 13 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 9-12. Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên toà. 

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 12-12.

Theo cáo trạng, bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" để thông thầu, gian lận trong đấu thầu, giúp AIC trúng hàng loạt gói thầu tại nhiều địa phương. Riêng tại TP HCM, từ năm 2012 đến năm 2017, AIC trúng 230 gói thầu trong ba lĩnh vực: giáo dục, y tế và môi trường. Trong đó, 171 gói thầu (131 giáo dục, 40 y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng.

Chuẩn bị xét xử vụ sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM - Ảnh 1.

Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn

Cáo trạng nêu rõ, trong lĩnh vực giáo dục, bà Nhàn phân công cấp dưới liên hệ với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM để tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam đã chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thành lập tổ chuyên gia không đủ tiêu chuẩn, chỉ định thầu và phê duyệt kết quả sai quy định.

Cụ thể, trong gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cáo buộc ký hàng loạt văn bản sai luật, gây thiệt hại hơn 763 triệu đồng. Với các gói thầu do Phòng GD-ĐT quận 5 thực hiện, nhóm cán bộ phòng đã để nhân viên Công ty AIC tham gia hướng dẫn lập hồ sơ, dẫn đến thiệt hại 4,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, 129 gói thầu mua sắm trực tiếp tại 23 quận, huyện và 89 trường THPT do Sở GD-ĐT phê duyệt đều có dấu hiệu sai phạm, tổng thiệt hại hơn 137 tỉ đồng.

Cựu giám đốc Sở GD-ĐT ban hành văn bản "có tính định hướng"

Ông Lê Hồng Sơn, cựu giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM bị cáo buộc trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM làm chủ đầu tư, ông đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, không hoạt động; phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trái quy định; không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu... gây thiệt hại cho nhà nước 763 triệu đồng.

Năm 2013, ông Sơn ban hành văn bản có tính định hướng, can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị do Phòng GD-ĐT quận 5 làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 4,2 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi sai phạm ở 2 gói thầu trên, ông Sơn tiếp tục có các văn bản tham mưu cho UBND TP, giao UBND các quận, huyện áp dụng kết quả đấu thầu của gói quận 5 để mua sắm trực tiếp. Kết quả các chủ đầu tư là 23 Phòng GD-ĐT quận huyện và 89 trường THPT đã thực hiện 129 gói thầu mua sắm trực tiếp theo chỉ đạo trên, thiệt hại là hơn 137 tỉ đồng.

VKSND TP HCM cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục là 142 tỉ đồng.

Cựu chánh văn phòng Sở GD-ĐT bất ngờ trình diện sau thời gian bị truy nã

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị đưa ra xét xử trong 5 vụ án khác, với tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Trước khi khởi tố bị can, bà Nhàn, Nguyễn Thị Tích (tổng giám đốc Công ty Mopha, trưởng phòng AIC), Trần Đăng Tấn (trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP HCM), Trương Sỹ Hiệp (giám đốc công ty thiết bị Phú Bình), Lê Phương Nga (cựu chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) và Lê Thanh Thy (tổng giám đốc công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ) đã xuất cảnh ra nước ngoài. Đến nay, khi vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử, bà Lê Phương Nga đã bất ngờ ra trình diện, ông Trương Sĩ Hiệp bị bắt ngày 24-9-2025.


