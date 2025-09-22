Chuẩn hóa chuỗi cung ứng lạnh: Bước đi chiến lược của SATRA

Khi chuỗi cung ứng lạnh được chuẩn hóa, doanh nghiệp Việt không chỉ giữ được chất lượng mà còn giữ được thị trường. Và với những bước đi chiến lược, SATRA đang góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa hàng Việt cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu

Chuỗi cung ứng lạnh ngày càng trở thành "xương sống" của ngành thực phẩm, nhất là khi xuất khẩu nông sản - thủy sản Việt Nam tăng mạnh. Không chỉ là "kho chứa" đơn thuần, chuỗi cung ứng lạnh đang trở thành mắt xích sống còn để hàng Việt giữ được chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu. Tại TP HCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) đang đầu tư mạnh mẽ và chuẩn hóa hệ thống kho lạnh, hướng đến mục tiêu đưa hàng Việt vươn xa.

Đầu tư mạnh cho chuỗi cung ứng lạnh

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ xuất khẩu nông sản, thủy hải sản và thực phẩm chế biến trong những năm gần đây kéo theo áp lực lớn về hạ tầng logistics, đặc biệt là kho lạnh. Hiện năng lực kho lạnh trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến tình trạng chi phí lưu trữ cao, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải phụ thuộc dịch vụ nước ngoài.

Kho lạnh SATRA hiện là một trong các kho lạnh được đầu tư chuyên dụng thiết kế và xây dựng hiện đại. Ảnh: SATRA

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư, chuẩn hóa chuỗi cung ứng lạnh không chỉ giúp giảm chi phí mà còn là "giấy thông hành" để sản phẩm Việt đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản. Đây cũng là định hướng mà TP HCM đặt ra, khi xác định logistics là ngành dịch vụ then chốt, hỗ trợ xuất nhập khẩu và nâng tầm thương hiệu hàng Việt.

SATRA tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kho lạnh. Ảnh: SATRA

Nắm bắt xu hướng này, SATRA đã đầu tư hệ thống kho lạnh với sức chứa hơn 22.000 pallet, đạt chuẩn HACCP, ISO 22000 và tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt từ các thị trường khó tính. Kho lạnh được đặt tại vị trí thuận lợi kết nối cảng biển, sân bay, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận chuyển và lưu kho.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết: "Đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh là chiến lược lâu dài của SATRA, nhằm vừa phục vụ nội địa, vừa mở rộng xuất khẩu. Chúng tôi không dừng lại ở lưu trữ, mà xây dựng một hệ sinh thái logistics lạnh khép kín, gắn liền với chế biến và phân phối."

Nhờ hệ thống hiện đại, SATRA đã trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp thủy sản, thực phẩm, và mới đây là doanh nghiệp lúa gạo, đồng thời cung cấp dịch vụ cho cả khách hàng quốc tế. Doanh thu mảng kho lạnh đạt khoảng 600 tỉ đồng trong giai đoạn 2020-2025, duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp biến động thị trường.

Từng bước mở rộng, chuẩn bị "Kho lạnh II"

Không dừng lại ở quy mô hiện tại, SATRA đang xúc tiến kế hoạch xây dựng "Kho lạnh II" với công nghệ quản lý thông minh, tích hợp phần mềm theo dõi nhiệt độ và vị trí hàng hóa theo thời gian thực. Đây được xem là bước đột phá để nâng cao hiệu suất và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc - một trong những yêu cầu hàng đầu khi xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Mỹ.

Giai đoạn 2025-2030, SATRA đặt mục tiêu tăng trưởng kho lạnh là 8%. Ảnh: SATRA

Bên cạnh đó, SATRA còn triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng như đóng gói, phân loại, cấp đông nhanh, bảo quản sâu… giúp khách hàng tối ưu chuỗi sản xuất - xuất khẩu. Nhờ vậy, hàng hóa từ cá, tôm đến thịt, trái cây đều được đảm bảo giữ nguyên chất lượng từ nông trại đến bàn ăn.

Theo định hướng của TP HCM, thành phố phấn đấu trở thành siêu đô thị quốc tế, trong đó logistics được xem là ngành dịch vụ quan trọng. Sự phát triển của hệ thống kho lạnh hiện đại như của SATRA không chỉ giải bài toán cho doanh nghiệp, mà còn góp phần định hình vị thế TP HCM là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực.

Kho lạnh cũng đã mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác nhằm đầy mạnh doanh thu nội địa. Ảnh: SATRA

Với lợi thế về hạ tầng, kinh nghiệm và uy tín, SATRA đang khẳng định vai trò trụ cột trong chuỗi cung ứng lạnh, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi bền vững: vừa đầu tư công nghệ, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp trong nỗ lực đưa sản phẩm Việt ra thế giới.