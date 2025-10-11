Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh trong đêm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh trong đêm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động

Anh Thư

(NLĐO) - Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào đêm 10-10 tại Bình Nhưỡng.

Theo Tân Hoa Xã, đêm 10-10, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, cũng là đảng cầm quyền tại nước này.

Lễ duyệt binh được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ở trung tâm Bình Nhưỡng; còn phần lễ kỷ niệm với nhiều tiết mục hoành tráng được tổ chức tại sân vận động Bình Nhưỡng.

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 1.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng đêm 10-10 - Ảnh: KCNA

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được tiếp đón bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: KCNA

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 3.

Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (phải) đến tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA/AP

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: KCNA/AP

Tổng Bí thư Đảng Lao động kiêm Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài, theo Tân Hoa Xã.

Còn theo AP, buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên mà theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) là bao gồm của một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất".

Các loại vũ khí khác được trưng bày bao gồm các loại tên lửa đạn đạo khác, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh tầm ngắn.

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 5.

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20 - Ảnh: SBS News

Trong bài phát biểu tại cuộc diễu hành, Kim Jong-un cho biết quân đội Triều Tiên"phải tiếp tục phát triển thành một lực lượng bất khả chiến bại có thể loại bỏ mọi mối đe dọa" - theo KCNA.

Một số hình ảnh khác về lễ duyệt binh và lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ KCNA, Rodong Sinmun, Instagram:

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 6.

Phần lễ kỷ niệm được tổ chức với các tiết mục hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 7.

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 8.

Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động - Ảnh 9.

Tin liên quan

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

(NLĐO) – Một đoạn video cho thấy các nhân viên nhanh chóng lau dọn mọi đồ vật mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un chạm vào sau cuộc gặp với tổng thống Nga tại Bắc Kinh

Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu trong năm 2025, nghi là loại siêu vượt âm

(NLĐO) - Hàn Quốc nhận định Triều Tiên khả năng cao đã bắn tên lửa siêu vượt âm trong ngày 6-1, đánh dấu vụ phóng đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm mới 2025.

Thông điệp năm mới đầy gắn kết giữa Trung Quốc - Nga - Triều Tiên

(NLĐO) - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 31-12 kêu gọi cả nước tiếp tục tự tin vào năm 2025 và cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể vượt qua thách thức.

duyệt binh Bình Nhưỡng Đảng Lao động Triều Tiên Triều Tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo