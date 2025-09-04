Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh

Huệ Bình

(NLĐO) – Một đoạn video cho thấy các nhân viên nhanh chóng lau dọn mọi đồ vật mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un chạm vào sau cuộc gặp với tổng thống Nga tại Bắc Kinh

Phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev ngày 3-9 đăng đoạn video trên Telegram, cho thấy hai nhân viên trong đoàn tháp tùng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cẩn thận thu dọn căn phòng tại Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Đây là nơi ông Kim Jong-un hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn 2 giờ đồng hồ.

Trong video, hai nhân viên đã nhanh chóng tiến vào khu vực họp ngay sau khi hai nhà lãnh đạo rời đi. Một người cẩn thận lau chùi lưng ghế mà ông Kim đã ngồi, trong khi người còn lại mang chiếc ly ông đã uống đi. Không một bề mặt nào bị bỏ sót, từ tay vịn bằng gỗ, phần bọc ghế đến chiếc bàn bên cạnh đều được lau chùi kỹ lưỡng cho đến khi không còn dấu vết.

Nói như nhà báo Nga Alexander Yunashev, đoàn tháp tùng của lãnh đạo Triều Tiên đã "hủy bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện của ông Kim".

Nhân viên Triều Tiên cẩn thận thu dọn phòng họp của ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh- Ảnh 1.

Nhân viên Triều Tiên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un chạm vào trong căn phòng ở Bắc Kinh ngày 3-9. Ảnh: Telegram

Theo trang Firstpost, mặc dù lý do chính xác cho việc vệ sinh kỹ lưỡng này không được tiết lộ, nhiều chuyên gia tin đây là biện pháp phòng ngừa. 

Sự việc tương tự đã từng xảy ra trước đây. Vào năm 2023, trong cuộc gặp với ông Putin tại một cảng vũ trụ của Nga, các nhân viên an ninh của ông Kim cũng khử trùng chiếc ghế ông đã sử dụng. Nhà báo Andrei Kolesnikov của tờ Kommersant (Nga) viết rằng "chiếc ghế trở thành đối tượng quan tâm lớn nhất của phía Triều Tiên".

Theo tình báo của Nhật Bản và Hàn Quốc, việc dọn dẹp kỹ lưỡng này chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Triều Tiên nhằm bảo vệ thông tin sức khỏe của nhà lãnh đạo. Ông Kim được cho là đã mang theo một nhà vệ sinh cá nhân trên chuyến tàu bọc thép đến Bắc Kinh.

Nhà vệ sinh bí mật này được thiết kế để bảo vệ ADN của ông và ngăn chặn bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của ông bị rò rỉ - tạp chí Nikkei Asia dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc.

Việc bảo vệ dấu vết sinh học không chỉ là mối bận tâm của riêng ông Kim Jong-un. Ông Putin cũng có những biện pháp kỹ lưỡng để bảo vệ ADN.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae

Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2-9 đã tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa để dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đi cùng có con gái Kim Ju-ae.

Ông Vladimir Putin nói về khả năng tổng thống Ukraine đến Moscow đàm phán

(NLĐO) - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng, "hãy để ông ấy đến Moscow và cuộc gặp này sẽ diễn ra".

Tổng thống Donald Trump nói muốn gặp ông Kim Jong-un khi tiếp tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và sẵn sàng đàm phán thêm về thương mại với Hàn Quốc.

Triều Tiên Kim Jong-un Vladimir Putin Bắc Kinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo