Chùm ca nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch: Bộ Y tế phát khuyến cáo khẩn

Trước thông tin về chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, ngày 13-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát đi khuyến cáo khẩn.

Virus Hanta là nhóm virus lây truyền chủ yếu từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tàu MV Hondius ghi nhận 8 trường hợp mắc, trong đó 3 người tử vong. Sáu ca được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều thuộc chủng Andes (ANDV).

WHO đánh giá nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn ở mức trung bình, trong khi nguy cơ với cộng đồng toàn cầu ở mức thấp. Tổ chức này cũng nhấn mạnh cơ chế lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19 và đang tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tễ.

Về nguồn lây, WHO cho biết vẫn đang điều tra. Giả thuyết hiện nay là ca bệnh đầu tiên có thể nhiễm virus khi tiếp xúc môi trường hoặc chuột mang mầm bệnh trong hoạt động ngoài trời trước khi lên tàu. Sau đó, khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người có thể xảy ra trong điều kiện tiếp xúc gần, kéo dài.

Cơ quan này khuyến cáo những người có mặt trên tàu hoặc các chuyến bay liên quan theo dõi sức khỏe trong 42 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng.

Các triệu chứng ban đầu cần lưu ý gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. Người dân cần thường xuyên vệ sinh tay.

Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và có thể cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày. Người nguy cơ thấp không cần cách ly, nhưng cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

Đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến chùm ca bệnh này.

Cục Phòng bệnh đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cơ sở khám chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; diệt chuột và xử lý véc tơ, chủ động các biện pháp phòng chống phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột để phòng bệnh.

Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được chẩn đoán, điều trị phù hợp.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các đơn vị liên quan để cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và kịp thời thông tin tới người dân khi có diễn biến mới.