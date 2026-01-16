Chung cư giữa khu dân cư đông đúc bất ngờ bốc cháy

Vào khoảng hơn 10 giờ ngày 16-1, một số người phát hiện khói kèm lửa bùng lên tại căn hộ 222, tầng 2 căn hộ chung cư ở đường Đinh Lễ, thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An).

Lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 tòa nhà chung cư. Ảnh: V. Hoàng

Phát hiện sự cố, nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa, đồng thông báo để những cư dân tại chung cư này chạy xuống sân.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Nghệ An) đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận đến hiện trường vụ cháy.

Lúc này đám cháy đang lan sang khu vực xung quanh và lên tầng 3 của chung cư 5 tầng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn thoát nạn, cứu được 2 người bị nạn ra ngoài an toàn. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt.

Lực lượng chức năng giải cứu một nạn nhân mắc kẹt đưa ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, chung cư nơi xảy ra cháy có quy mô 5 tầng với trên 50 căn hộ đã xây dựng nhiều năm trước.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng đang làm rõ.