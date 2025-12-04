HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của cụ ông khi vợ mắc kẹt trong lửa

Huệ Bình

(NLĐO) – Cựu quản đốc công trình 71 tuổi, dù tự tay thay vật liệu chống cháy, vẫn không cứu được vợ trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông - Trung Quốc.

Cảnh sát Hồng Kông thông báo số người thiệt mạng tiếp tục tăng, với 3 thi thể mới được tìm thấy, nâng tổng số tử vong lên 159 người. Hiện vẫn còn 31 người mất tích.

Hỏa hoạn nghiêm trọng kéo dài suốt 40 giờ tại Wang Fuk Court đã biến khu chung cư này trở thành đống tro tàn. Trong đó, trường hợp của ông Hoàng, cư dân 71 tuổi, trở thành biểu tượng cho bi kịch này.

Vào ngày xảy ra hỏa hoạn (26-11), ông Hoàng may mắn thoát nạn vì ra ngoài đón cháu gái. Ngay sau khi rời nhà, ông kinh hoàng phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ tòa nhà nơi ông và vợ sinh sống.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ông Hoàng đứng bên lề đường, nhìn ngọn lửa hung tàn bốc cháy sau lưng, tuyệt vọng gào khóc và giơ tay lên trời: "Vợ tôi vẫn còn ở trong đó!" đã được phóng viên Tyrone Siu của hãng Reuters chụp lại.

Bức ảnh đau thương này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, trở thành hình ảnh biểu tượng khắc sâu nhất về sự vô vọng và mất mát trong thảm họa. Ngay cả khi được nhiều cảnh sát can ngăn, ông vẫn xúc động đến mức gục ngã xuống đất.

Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Hoàng vẫn nằm trong danh sách 31 người mất tích, theo tờ Liên Hiệp Tảo Báo.

Cháy ở Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của cụ ông khi vợ mắc kẹt trong lửa - Ảnh 1.

Tổng số người tử vong trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông hiện là 159 người, còn 31 người mất tích. Ảnh: Orange News

Nỗi đau của ông Hoàng càng trở nên xót xa khi câu chuyện về những nỗ lực cá nhân của ông để ngăn chặn thảm họa được tiết lộ. Con trai ông Hoàng kể lại rằng trước khi nghỉ hưu, cha anh từng là quản đốc công trường và có bằng thợ điện, thợ nước.

Với kinh nghiệm chuyên môn, ông luôn lo lắng về vấn đề an toàn của tòa nhà và đã phản đối kịch liệt dự án cải tạo vì biết rõ vật liệu thi công có nguy cơ dễ cháy (như lưới bao che giàn giáo và tấm xốp cách nhiệt).

Do đó, ông đã tháo dỡ các tấm xốp dễ cháy bao phủ cửa sổ nhà mình, sau đó thay thế bằng màng nhựa chống cháy. Ông thường xuyên tưới nước lên lưới bao che màu xanh bên ngoài cửa sổ để giữ độ ẩm, hy vọng ngăn lửa bén.

Mặc dù đã làm mọi cách trong khả năng, ông Hoàng vẫn không thể ngăn chặn được ngọn lửa nuốt chửng khu nhà. Con trai ông chia sẻ đầy xúc động: "Mặc dù cha tôi biết rõ rủi ro nhưng dù ông có làm gì đi nữa, ông cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra".

Cháy ở Hồng Kông: Nỗi tuyệt vọng của cụ ông khi vợ mắc kẹt trong lửa - Ảnh 2.

Hỏa hoạn nghiêm trọng kéo dài suốt 40 giờ tại Wang Fuk Court. Ảnh: HK01

Con trai ông Hoàng cho biết cuộc điện thoại cuối cùng của mẹ anh cho cha chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút rồi mất tín hiệu.

Anh cảm thấy đau lòng khi chứng kiến người cha vốn ít nói của mình phải bật khóc nức nở.

Con trai ông Hoàng nhấn mạnh rằng sự mất mát về người thân là điều tồi tệ nhất.

Cùng chung nỗi đau, một cư dân khác là bà Ôn. Bà nói trong nghẹn ngào: "Mua căn nhà này hơn 20 năm, toàn bộ tài sản đều nằm ở đây. Giờ cháy sạch rồi, chúng tôi phải làm sao đây?"

Hiện tại, đơn vị giám định vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, nơi thân nhân nạn nhân túc trực chật kín, tiếng nức nở vang lên mỗi khi công bố danh tính người tử vong.

Trong hai ngày 3 và 4-12, cư dân tòa Wang Chi House - tòa nhà duy nhất không bị lửa lan - được phép trở về nhà trong 90 phút để lấy các nhu yếu phẩm và đồ đạc có giá trị dưới sự hỗ trợ của đội ứng phó khẩn cấp.

Tuy nhiên, nhiều cư dân bày tỏ cảm giác bất an, không muốn quay lại sinh sống tại đây.

