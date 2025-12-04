HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Net Zero

Chung cư HH Linh Đàm từ chối xe điện: Có dấu hiệu lạm quyền?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào cấm sạc hoặc gửi xe điện tại tầng hầm chung cư.

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa thông báo tạm dừng, tiến tới ngừng hoàn toàn tiếp nhận, trông giữ xe máy điện, xe đạp điện tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi số lượng xe điện quá nhiều trong tầng hầm, nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam, lo ngại về an toàn phòng cháy, chữa cháy của ban quản lý chung cư là có cơ sở thực tế, đặc biệt là khi có mật độ cư dân cao. Tuy nhiên, việc ngừng tiếp nhận, trông giữ xe máy điện, xe đạp điện tại các tầng hầm cần được xem xét lại về thẩm quyền và tính hợp pháp.

Theo luật sư Hậu, xe điện là phương tiện giao thông được phép lưu hành và là tài sản hợp pháp của công dân. Việc ngăn cấm cư dân mang tài sản hợp pháp vào khu vực để xe (phần sở hữu chung hoặc tiện ích đi kèm căn hộ) là có dấu hiệu hạn chế quyền sở hữu tài sản. Điều 163 Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã quy định: "Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản".

Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào cấm sạc hoặc gửi xe điện tại tầng hầm chung cư. Việc tự ý ngừng tiếp nhận, trông giữ một loại phương tiện hợp pháp có thể bị xem là lạm quyền, vượt quá thẩm quyền được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023.

- Ảnh 1.

Hiện nay có một số chung cư e ngại giữ xe điện (Ảnh minh họa)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng thay vì áp dụng biện pháp cấm, ban quản lý chung cư HH Linh Đàm cũng như các chung cư khác cần có giải pháp quản lý khoa học hơn.

Cụ thể, quy hoạch lại hầm xe, bố trí khu vực dành riêng cho xe điện (có thể gần cửa ra vào, nơi thông thoáng). Tại khu vực này, bắt buộc phải lắp đặt hệ thống camera giám sát chuyên biệt, bổ sung thiết bị chữa cháy tự động, cảm biến nhiệt, khói và các thiết bị cảnh báo sớm.

Các chung cư có thể quy định chỉ nhận trông giữ phương tiện chạy điện có đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, pin đạt chuẩn; từ chối xe tự chế, độ pin không an toàn.

Với chung cư HH Linh Đàm, luật sư Hậu gợi ý cư dân có thể yêu cầu tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường hoặc đối thoại trực tiếp để ban quản lý, chủ đầu tư giải trình rõ cơ sở pháp lý của việc tạm dừng nhận xe điện và đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. Nếu đối thoại không thành, cư dân có quyền gửi đơn kiến nghị đến UBND phường hoặc khởi kiện ra TAND.

Nhà trọ, chung cư từ chối xe điện có đúng luật không?

Nhà trọ, chung cư từ chối xe điện có đúng luật không?

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao thông tin việc chung cư, nhà trọ cấm xe điện và quy trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố. Vậy luật quy định ra sao?

Sở Xây dựng TP HCM nói gì khi doanh nghiệp đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện?

(NLĐO)- Một doanh nghiệp đề xuất thử nghiệm phương án hoán cải xe xăng sang xe điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển giao thông xanh

Công an TP HCM nói về sự cố cháy pin xe điện

(NLĐO) - Chữa cháy liên quan tới pin xe điện rất khó khăn và Công an TP HCM khuyến cáo để người dân sử dụng an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ

xe máy điện xe đạp điện chung cư cấm xe điện
