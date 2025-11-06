HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sở Xây dựng TP HCM nói gì khi doanh nghiệp đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện?

PHAN ANH

(NLĐO)- Một doanh nghiệp đề xuất thử nghiệm phương án hoán cải xe xăng sang xe điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển giao thông xanh

Chiều 6-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, đã thông tin về đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện của doanh nghiệp.

Ông Giang cho biết vừa qua, Sở Xây dựng có tiếp nhận đề xuất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV về Đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Theo đó, đơn vị đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm phương án hoán cải xe máy sử dụng xăng sang động cơ điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của thành phố.

Sở Xây dựng TP HCM nói gì khi doanh nghiệp đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, thông tin về đề xuất hoán cải xe xăng sang xe điện của doanh nghiệp tại họp báo

Nội dung báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

Sở Xây dựng nhận thấy đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định.

Do đó, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức cuộc họp để nghe Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV thuyết trình Đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng, với sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP HCM, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng đã có Công văn 14253/2025/SXD-QLVT gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để báo cáo nội dung và đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, đánh giá, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

Đồng thời xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện; xem xét hướng dẫn cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe máy của đơn vị.

Ông Giang cho biết để được xem xét triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ và đánh giá mức độ tác động đối với yếu tố kinh tế và môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố và các cơ quan liên quan sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc triển khai với lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.

TP HCM Sở Xây dựng TP HCM họp báo kinh tế - xã hội hoán cải hoán cải xe xăng sang xe điện
