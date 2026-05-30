Khi hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về sân Puskas Arena ở Budapest để theo dõi trận chung kết Champions League, hẳn không mấy ai nghĩ rằng cách đây hơn một thập niên, bóng đá Hungary vẫn đang loay hoay trong khủng hoảng với những sân vận động cũ kỹ, các CLB thiếu nguồn lực và đội tuyển quốc gia gần như biến mất khỏi các giải đấu lớn.



Puskas Arena khánh thành năm 2019 với sức chứa gần 68.000 chỗ ngồi

Ngày nay, hình ảnh ấy đã thay đổi đáng kể. Thủ đô Budapest sở hữu một trong những sân vận động hiện đại nhất châu Âu, thường xuyên đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế và trở thành điểm đến quen thuộc của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Đằng sau sự chuyển mình đó là dấu ấn đậm nét của Thủ tướng Viktor Orbán, người từ lâu đã xem bóng đá là niềm đam mê cũng như một phần trong chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đầu tư lớn cho giấc mơ bóng đá

Khi chính thức nắm quyền năm 2010, Viktor Orbán bắt đầu thúc đẩy chương trình đầu tư quy mô lớn cho thể thao, đặc biệt là bóng đá. Hàng tỉ euro được dành cho việc xây dựng sân vận động mới, nâng cấp trung tâm huấn luyện và phát triển hệ thống đào tạo trẻ.

Chỉ trong vòng hơn một thập niên, diện mạo bóng đá Hungary thay đổi nhanh chóng. Những SVĐ hiện đại mọc lên ở nhiều địa phương, thay thế các công trình xuống cấp tồn tại từ nhiều thập niên trước đó.

Puskas Arena được trao quyền đăng cai nhiều sự kiện lớn

Biểu tượng cho chiến lược này chính là Puskás Arena tại Budapest. Với sức chứa hơn 67.000 chỗ ngồi cùng cơ sở vật chất đạt chuẩn hàng đầu châu Âu, sân vận động quốc gia Hungary nhanh chóng trở thành niềm tự hào của đất nước.

Không chỉ phục vụ bóng đá trong nước, Puskás Arena còn được thiết kế để cạnh tranh quyền đăng cai những sự kiện thể thao lớn của châu lục.

Từ sân vận động đến thương hiệu quốc gia

Khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng thể thao không đơn thuần nhằm cải thiện chất lượng bóng đá.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia châu Âu về du lịch và dịch vụ, Budapest được định hướng trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế. Những giải đấu lớn mang đến hàng chục nghìn du khách, tạo nguồn thu đáng kể cho ngành khách sạn, nhà hàng, giao thông và thương mại.

Nguồn thu từ du lịch, thương mại nhân trận chung kết Champions League khoảng 65 triệu USD

Nhờ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Hungary liên tiếp giành quyền đăng cai nhiều sự kiện lớn như UEFA Super Cup, chung kết Europa League, các trận đấu trong khuôn khổ EURO 2020 và giờ đây là trận chung kết Champions League.

Mỗi sự kiện đều góp phần đưa hình ảnh Budapest xuất hiện trên màn ảnh của hàng trăm triệu khán giả toàn cầu, điều mà không chiến dịch quảng bá du lịch nào có thể thực hiện với hiệu quả tương tự.

Các chuyên gia thể thao Hungary cho rằng việc tổ chức thành công những sự kiện như vậy đã giúp quốc gia Trung Âu này xây dựng thương hiệu mới: Một điểm đến hiện đại, an toàn và thân thiện với các hoạt động thể thao quốc tế.

Thành công trên sân cỏ

Song song với sự phát triển về hạ tầng, bóng đá Hungary cũng có những bước tiến đáng kể về chuyên môn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rossi, đội tuyển Hungary giành vé dự ba kỳ Euro liên tiếp, thành tích mà nhiều thế hệ trước đó không thể đạt được.

Những cầu thủ như Dominik Szoboszlai, Willi Orbán hay Roland Sallai trở thành những đại diện tiêu biểu của bóng đá Hungary tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Một sự kiện hòa nhạc quốc tế tổ chức tại Puskas Arena

Ở cấp CLB, Ferencváros thường xuyên góp mặt ở các cúp châu Âu, giúp nâng cao vị thế của giải vô địch quốc gia Hungary.

Dù vẫn còn những tranh luận về hiệu quả của một số dự án đào tạo trẻ hay tính bền vững của các khoản đầu tư, phần lớn giới chuyên môn đều thừa nhận bóng đá Hungary đã tiến những bước dài so với thời điểm năm 2010.

Budapest trong tâm điểm châu Âu

Trận chung kết Champions League là minh chứng cho hành trình thay đổi ấy.

Trong một đêm, Budapest trở thành trung tâm của bóng đá châu Âu. Các khách sạn kín phòng, khu vực lễ hội với các fanzone chật kín du khách và nền kinh tế địa phương được hưởng lợi đáng kể từ dòng tiền đổ vào thành phố.

Cổ động viên chủ nhà Hungary trên khán đài Puskas Arena tại EURO 2020

Quan trọng hơn, Hungary đang gửi đi thông điệp rằng họ không chỉ là một quốc gia có truyền thống bóng đá lẫy lừng với những huyền thoại như Ferenc Puskás, mà còn là một quốc gia đủ năng lực tổ chức những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Dominik Szoboszlai (10) là hình ảnh tiêu biểu cho sự vươn lên của bóng đá Hungary

Sau hơn 15 năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá đã trở thành công cụ giúp Hungary thay đổi diện mạo quốc gia, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế quốc tế.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy mô và hiệu quả của các khoản chi, khó có thể phủ nhận rằng dấu ấn của Viktor Orbán đã góp phần quan trọng đưa Hungary từ bên lề trở lại tâm điểm của bóng đá châu Âu.