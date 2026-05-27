HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal nhận “cảnh báo nóng” trước chung kết Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Nhiều trụ cột Arsenal bị cảnh báo nguy cơ quá tải trước thềm đại chiến đương kim vô địch PSG ở chung kết Champions League 2025-2026.

Arsenal đang trong men say của mùa giải rực rỡ khi đã vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Họ cũng vượt qua loạt anh tài, để hiên ngang đối đầu PSG ở chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Tuy nhiên, phía sau hành trình lịch sử ấy, thầy trò HLV Mikel Arteta nhận cảnh báo đang bị vắt kiệt sức bởi mật độ thi đấu khủng khiếp.

Arsenal nhận “cảnh báo nóng” trước chung kết Champions League - Ảnh 1.

Không khí lễ đăng quang của Arsenal tại Selhurst Park sau trận thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 38 Ngoại hạng Anh

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) vừa nêu Arsenal như một ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng quá tải trong bóng đá hiện đại, đặc biệt khi mùa giải cấp CLB chưa khép lại thì đã cận kề World Cup 2026.

FIFPRO chỉ ra 5 cầu thủ Arsenal gồm David Raya, Martin Zubimendi, Declan Rice, Viktor Gyokeres và Eberechi Eze có thể được đăng ký thi đấu từ 78 đến 83 trận mùa này, tính cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Đây là con số rất lớn, phản ánh áp lực chuẩn bị, di chuyển, hồi phục và thi đấu liên tục mà các ngôi sao hàng đầu đang phải gánh.

Tiền vệ Martin Zubimendi đã đá đủ 38 trận trong hành trình Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ người Tây Ban Nha đã có 67 lần ra sân, đang nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở mùa giải 2025-2026.

Tiền vệ Declan Rice đã chơi 65 trận, còn tiền đạo Viktor Gyokeres cũng ra sân 63 trận mùa này.

Cả 3 cầu thủ trên vẫn có thể phải đá thêm khi Arsenal chuẩn bị gặp PSG ở chung kết Champions League, trước khi nhiều tuyển thủ tiếp tục bước vào World Cup 2026.

"Vấn đề không chỉ nằm ở số phút thi đấu. Các cầu thủ đá cúp châu Âu giữa tuần thường về nhà lúc 3, 4 giờ sáng, rồi họ lại phải thi đấu vào cuối tuần" - một chuyên gia hiệu suất cao của FIFPRO cho biết và nhấn mạnh - "Dữ liệu nhiều năm cho thấy khối lượng thi đấu ngày càng tăng có liên hệ trực tiếp với nguy cơ chấn thương của cầu thủ".

Áp lực càng lớn hơn khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do Mỹ, Mexico và Canada tổ chức sẽ khởi tranh chỉ 11 ngày sau chung kết Champions League.

Cựu HLV thể lực Real Madrid Gregory Dupont cảnh báo nhóm cầu thủ dự chung kết Champions League sẽ chỉ có rất ít thời gian hồi phục trước World Cup 2026. Theo ông, quãng nghỉ ngắn khiến họ khó kịp thích nghi với khí hậu tại Bắc Mỹ và đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận ra quân.

Chuyên gia Gregory Dupont cũng lưu ý về khả năng khoảng 56% số trận World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng trên 28 độ C.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) Maheta Molango thậm chí lo ngại World Cup 2026 có thể trở thành cuộc chiến "ai khỏe hơn thì sống sót". Ông nhấn mạnh "các cầu thủ không đòi hỏi sự thương hại nhưng họ không phải robot".

Trường hợp đội trưởng Arsenal Martin Odegaard được xem như minh chứng rõ nét về ảnh hưởng của việc thi đấu quá tải. Tiền vệ người Na Uy trung bình đá 46 trận mỗi mùa cho Arsenal trong 3 mùa trước, nhưng mùa này chỉ đá 35 trận vì chấn thương. Với đội tuyển Na Uy, đây càng là vấn đề lớn khi họ chuẩn bị dự World Cup lần đầu sau 28 năm.

Đại chiến chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG sẽ diễn ra tại sân Puskas Arena, Budapest - Hungary vào lúc 23 giờ ngày 30-5 (giờ Hà Nội).

Tin liên quan

Arsenal nâng cúp vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi

Arsenal nâng cúp vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi

(NLĐO) - Arsenal kết thúc hành trình 22 năm chờ đợi bằng chiến thắng 2-1 trên sân Crystal Palace, chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League.

HLV PSG chỉ ra “điều đáng sợ nhất” của Arsenal

(NLĐO) - HLV Luis Enrique dành lời khen đặc biệt cho Arsenal trước thềm đụng độ với đội nhà PSG ở chung kết Champions League 2025-2026.

22 năm chờ đợi, fan Arsenal ăn mừng khí thế khi trở lại ngôi vô địch Premier League

(NLĐO) - Arsenal chính thức đăng quang Premier League sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37, khép lại 22 năm chờ đợi mỏi mòn của đội bóng London

Champions League PSG Ngoại hạng Anh Arsenal World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo